Carnaval 2025: especialista alerta para doenças transmitidas pelo beijo

O carnaval é um dos momentos mais aguardados do ano, marcado por encontros, aglomerações e muita animação. No entanto, com a proximidade entre as pessoas, aumenta também o risco de transmissão de doenças, especialmente aquelas que afetam a saúde bucal . O beijo, por exemplo, pode ser um meio de propagação de vírus, bactérias e fungos.