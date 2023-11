A praticidade se tornou um trunfo na rotina de mulheres que desejam ter unhas bonitas sem ficar horas no salão de beleza

A praticidade se tornou um trunfo na rotina de mulheres que desejam ter unhas bonitas sem ficar horas no salão de beleza. O alongamento é uma das maneiras de garantir durabilidade, versatilidade, cuidado, comprimento maior e ousadia no dia-a-dia. De forma ágil e simples e as técnicas são variadas, podendo utilizar fibras de vidro, extensões de plástico ou acrílico e aplicação em gel.

O procedimento ganhou adeptas em todo o país, principalmente por ser um meio que auxilia no crescimento e fortalecimento das unhas naturais. “Para ter um alongamento de sucesso é preciso buscar uma profissional qualificada e que tenha conhecimento sobre unha natural, já que cada técnica tem seu próprio processo de aplicação, produtos e características de manutenção”, explica Grazielle Matos, especialista em nail designer.

Mulheres que optam por usar fibra de vidro ou gel, por exemplo, estão economizando dinheiro e tempo, o que faz com que consigam se divertir, trabalhar, estudar, praticar esportes, ter um hobby e ficar com a família. “Um alongamento também pode ser o responsável por elevar a autoestima e uma maneira de demonstrar a personalidade através do formato, desenho, cor ou nail art”, completa.

Com tanta variedade, antes de escolher um tipo de alongamento é importante entender como ele funciona e conhecer a nail designer que será responsável por todo o cuidado. “Isso pode fazer a diferença para que suas mãos sejam um sucesso”, reforça Grazielle que dá cinco dicas para não ter problemas depois.

Confira: