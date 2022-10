Cromada, glazed e francesinha invertida: novidades nas unhas

Luna Veloso*

Diversas técnicas de pintura, acabamento e alongamento foram surgindo nos últimos anos. Com as unhas cada vez mais incrementadas, com diversas texturas, cores e acessórios adicionados ao leque de opções, fica até difícil de escolher. Cromadas, glazed ou francesinha invertida, qual delas mais combina com você? Como elas são feitas? Qual o tempo médio de duração? As dúvidas são muitas.

Antes de partir para o processo de esmaltação, existem algumas técnicas para a preparação das unhas e cutículas. Dentro dessa categoria, podemos encontrar uma das maiores tendências do momento. Muito além da decoração ou estilização da unha em si, a manicure a seco — ou técnica russa — vem revolucionando o universo das unhas pela sua precisão de acabamento e durabilidade.

Olga Radionova, autoridade no método russo original, diretora da RNSA School e responsável por formar especialistas que atuam no salão da franquia Bela Russa, explica um pouco mais sobre esse processo, que pode ser dividido em algumas etapas, começando pela limpeza das unhas e das cutículas por meio de fresas, que promovem microdermoabrasão da cutícula sem o uso de umidade ou instrumentos que a fragmentam.

Essa etapa, mesmo sendo realizada por meio de aparelhos, não promove o desgaste das superfícies da unha, como ocorre na maioria das técnicas de alongamento, enfraquecendo a unha natural.

Além disso, a técnica russa não contém toxicidades presentes em fibras artificiais. Em seguida, é aplicado um produto para retirar a oleosidade das unhas e, logo depois, uma base em gel. Essa camada é de extrema importância para a durabilidade e a blindagem da unha. Nesse tipo de procedimento, o gel é usado como proteção das unhas naturais, e não como método de alongamento – assim, o formato original das unhas é mantido.

No momento da esmaltação, além de produtos específicos e de alta qualidade – sem tolueno, hipoalergênicos e veganos –, o método de pintura e secagem conta com utensílios diferentes da esmaltação tradicional, como o uso da luz de led, todos visando a um resultado com acabamento de alto nível e brilho por mais de três semanas.





PRATICIDADE Uma das maiores vantagens desse método é como ele se encaixa na rotina da mulher moderna – salão, agora, só uma vez por mês. Para a advogada Alana Abílio Diniz, de 35 anos, a técnica mudou a forma como ela se relaciona com as unhas. Por não suportar ficar sem esmalte, era quase uma refém dos salões, pois em três dias as unhas já estavam descascando.

Optava sempre por cortar e pintar de nude para disfarçar as imperfeições, perdia horas em salões e, mesmo testando várias técnicas, os resultados eram frustrantes. A esmaltação em gel mudou tudo. “Hoje, sempre mantenho minhas unhas compridas (e, sim, são minhas) e bem-feitas!”

A administradora Izabel Ataide, de 45, é outra fã da praticidade e conta que, mesmo demorando alguns minutos a mais que a esmaltação clássica, são duas horas investidas uma única vez ao mês. Acrescenta que é um investimento muito maior que só o das unhas, “é uma experiência única de autocuidado e relaxamento. Ter as unhas sempre bonitas e bem cuidadas ajuda muito na autoestima, além de estarmos sempre prontas para qualquer compromisso”.

Além de no Bela Russa, a técnica russa pode ser encontrada em outros salões, como a Laju, em Brasília. O espaço tem como prioridade o bem-estar durante o procedimento. Arquitetado para funcionar como um ambiente de fuga da correria, o atendimento visa ir muito além das unhas.

Juliana Arneitz, uma das sócias da Laju, explicou um pouco mais sobre a manicure a seco e as vantagens dos produtos em gel, além de fazer um guia das tendências de esmaltação do momento. “A esmaltação em gel abriu um campo inimaginável de possibilidades para que as mulheres pudessem expressar sua individualidade pelas unhas.”

Escolha seus Acessórios

Extravagantes sem perder a elegância, os acessórios de unha abriram um novo leque de possibilidades para as esmaltações. Encapsulados dentro da camada de base, brilhos, folhas, fitas, strass, adesivos em alto relevo, carimbos ou pedrinhas ficam protegidos no gel e dão um toque muito especial às unhas. Referências não faltam — as it girls americanas já aderiram à tendência e o Pinterest está recheado com modelos pra você se inspirar!

» Efeitos





Diversas formas de transformar aquela esmaltação mais sóbria sem precisar ousar tanto foram lançadas na última estação. Unhas com efeito cromado, pó de unicórnio, fosco, degradê, glazed… Essas técnicas, mesmo brilhantes, são mais sutis e podem ser inseridas sobre o esmalte ou antes mesmo dele, criando diferentes efeitos e texturas na unha e provocando ilusão de ótica e até mudanças de cor.





» Francesinha

um pouco mais estilizada





A tradicional francesinha, criada nos anos 1970 pelo maquiador Jeff Pink, chega em 2022 com um toque mais moderno. Colorida, fosca, invertida, diagonal, desconstruída ou até triangular, mesmo inspirada na ideia original, são opções supermodernas que vieram para ficar e acrescentar muito no visual.









» Nail art





Arte nas unhas não é para qualquer um — ou será que é? As nail arts sempre aparecem nas tendências e são renovadas a cada estação. No momento, as Blue art – designs que trazem a cor azul como o olho grego – e as Combo art – formas orgânicas com várias cores juntas — são as favoritas!





» Cores





Mesmo com várias opções diferentes, os queridinhos ainda resistem – e muito. Nude, preto e vermelho, essas cores atemporais, e superamadas, nunca saem de moda e continuam sendo muito utilizadas na esmaltação em gel. Além desse trio de ouro, outras cores, como rosa versace – pink –, capuccino, azul bic, amarelo (mais quente) e todos os tons mais cítricos, vêm sendo muito procuradas pelas clientes da Laju. As cores lisas, mesmo parecendo um pouco sem graça perto de tantas novas opções, ainda têm seu valor!