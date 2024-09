O canabidiol (CBD), derivado da cannabis, é conhecido por suas propriedades terapêuticas. Embora o uso recreativo ainda seja um tabu, a regulamentação para uso medicinal tem colocado o tema em destaque, inclusive estendendo o uso aos pets. Esse é apenas um dos assuntos da ExpoCannabis Brasil, evento anual em São Paulo que será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro. Na ocasião, o futuro desse mercado, que promete tratar diversas condições em animais de estimação, será amplamente discutido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Produtos como óleos, pomadas e rações enriquecidas com CBD já são usados em outros países e estão começando a chegar ao Brasil. Larissa Uchida, CEO da ExpoCannabis Brasil, destaca que a feira visa normalizar o uso da planta em várias áreas, inclusive na saúde dos pets. "Vamos trabalhar com o tema normalizando os múltiplos usos da planta", diz citando a existência de shampoo, condicionador, creme hidratante, pomada para tratamento dermatológico, além de ração com cannabis. "No mundo inteiro, estão sendo prescritos por veterinários", informa.

Prescrição veterinária



Apesar do crescente interesse, a prescrição de produtos à base de cannabis para pets no Brasil ainda enfrenta desafios. Não há uma regulamentação clara, o que deixa veterinários e tutores em uma posição complicada. "A prescrição veterinária no Brasil, ela não é proibida, mas ela não é regulamentada", explica o veterinário Fábio Mercante de San Juan. Isso significa que, embora recomendada, a prescrição ainda carece de uma base legal, dificultando o acesso seguro aos produtos.



O processo de compra, porém, é simples. "O trâmite é muito simples, não tem burocracia: vem com uma receita e o relatório médico do veterinário, e vai conseguir comprar em alguma associação que tenha autorização para cultivo e produção, como a Abrace Esperança, Apepi e entre outros ou até mesmo com a Associação Brasileira de Pet Cannabis", explica Fábio. No entanto, a importação direta por veterinários ainda não é permitida.



Mesmo sem regulamentação, o mercado de CBD para pets no Brasil está crescendo. A busca por tratamentos alternativos têm levado mais tutores a procurar produtos de cannabis para seus animais. "Se o mercado fosse regulamentado, com certeza milhares de pacientes iriam se beneficiar pelo acesso fácil", diz Fábio, que também aponta a falta de informação como o maior obstáculo.



Pesquisas científicas têm sido cruciais nesse avanço. Estudos mostram que o sistema endocanabinoide, presente em animais e humanos, regula funções como sono, apetite e dor. Essa descoberta tem aberto portas para o uso do CBD em tratamentos veterinários, especialmente em casos onde tratamentos convencionais falham.



"O CBD pode ser usado em animais:

Epiléticos

Com dor

Doenças imunológicas

Câncer

Déficit cognitivo

Animais agressivos

"Os resultados são especialmente promissores em tratamentos de câncer ou epilepsia", destaca o veterinário.

Dermatite atópica



Além disso, a cannabis pode ser eficaz em problemas de pele, como dermatite atópica, que afeta muitos pets. Um estudo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) avalia o uso da cannabis no tratamento de dermatite atópica canina, mostrando que o óleo de cannabis é uma alternativa para tratar coceira, vermelhidão e descamação. "O segredo da dermatologia é que a cannabis regula toda a imunidade do animal e a proteção da pele", explica o veterinário.



Serviço

ExpoCannabis Brasil 2024

Quando: 15, 16 e 17 de novembro

Onde: Convenções e Exposição São Paulo Expo, em São Paulo

Horário: das 11h às 21h

Mais informações: https://expocannabisbrasil.com/

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.