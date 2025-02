Morte de gatos: ONG entrega imagens de câmeras para ajudar na investigação

Membros da ONG BastAdotar foram ouvidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta segunda-feira (24/02). No último sábado (22), dez gatos da organização foram mortos com suspeita de envenenamento e outros dois estão internados em estado grave.





“A gente espera que seja feita uma investigação a fundo, que a pessoa responsável seja penalizada por esse crime absurdo e que a gente volte a ter um pouco de segurança e confiança para permanecer naquela casa. Sabendo quem fez, ficamos um pouco mais confiantes de permanecer nesse ambiente”, disse Ana Flávia Vieira Pires, diretora-presidente da associação.





Imagens das câmeras de segurança da ONG e de vizinhos foram entregues à polícia. Ana Flávia conta que há imagens de pessoas chegando à BastAdotar antes da morte dos animais e de dentro do gatil com os animais ainda saudáveis no espaço. Entretanto, nenhuma das câmeras teria registrado o momento do envenenamento.





“Cabei de depor e entreguei tudo para a polícia, até informações de pessoas que tiveram desacertos com a associação e com a diretoria. Temos relatado tudo para que seja investigado da melhor maneira possível”, afirma Pires.





Os corpos dos animais se encontram no Hospital Público da Prefeitura de Belo Horizonte e aguardam necrópsia. A Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) trabalha com a possibilidade de envenenamento por chumbinho.





“Vamos recolher as oitivas das pessoas que estiveram no local, da veterinária, a presidente da ONG, juntar todas as imagens, laudos de necrópsia para comprovar que as mortes se deram por envenenamento. O próximo passo é ir atrás do possível autor desse delito. Já existe uma linha de investigação”, declarou Pedro Ribeiro de Oliveira Souza, delegado responsável pelo caso

A pena para este crime é de dois a cinco anos de prisão e multa, com aumento em caso de morte do animal.





Relembre o caso





No sábado (22), Silvana Coser, uma das fundadoras da BastAdotar, chegou à sede da organização por volta das 8h30. Pouco tempo depois, pela janela, percebeu que um dos gatos do abrigo apresentava comportamento estranho. Ao se aproximar, constatou que o animal estava sujo de vômito, muita saliva e convulsionando, morrendo em seus braços.





Em seguida, Coser notou que outros gatos apresentavam os mesmos sintomas. Ao todo, dez animais morreram no local. À polícia, ela relatou que o ataque foi direcionado ao cômodo com o maior número de gatos: um ambiente com acesso à uma área externa com proteção de telas. Um quarto com animais com Fiv/Felv, doença contagiosa, a ala da maternidade e dois canis não foram atingidos.





No vômito dos animais foram encontrados vestígios de patê e uma substância semelhante à chumbinho, veneno de comércio ilegal geralmente usado para o extermínio de ratos. A ingestão da substância provoca dores abdominais, vômito, convulsões e morte.





A ONG tem câmeras internas, que gravam imagens alternadas, de curta duração. O sistema de segurança de um vizinho fez registros da entrada principal da BastAdotar. A PCMG trabalha com a hipótese de que o suspeito tenha acessado o local na manhã de sábado, antes da entrada de Silvana, uma vez que o chumbinho tem ação rápida. Nenhum vestígio de alimentos foi encontrado na cena do crime ou nas telas que cercam a área externa.





A veterinária da organização realizou uma autópsia preliminar para avaliar o conteúdo estomacal. Os corpos dos dez gatos estão preservados em câmaras frias na Universidade Federal de Minas Gerais.