Adolescente é assassinado por homem encapuzado que fingiu ser policial

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um adolescente de 17 anos foi assassinado dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (26/2), no Bairro Parque das Cachoeiras, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe e a irmã da vítima relataram que estavam todos dormindo quando um homem começou a bater na porta, dizendo ser da polícia. Caso a porta não fosse aberta, o indivíduo afirmou que iria arrombá-la.

A mãe abriu e um homem alto, encapuzado, todo de preto e armado entrou na residência. O indivíduo mandou as mulheres entrarem no quarto.

De dentro do cômodo, as testemunhas escutaram o homem questionar o adolescente onde estava a arma três vezes e ouviram o jovem responder que não tinha arma. Depois disso, elas escutaram um único disparo.

A mãe do adolescente ainda relatou para a polícia que o filho era usuário de drogas e passava o dia inteiro fora de casa. Ela disse que um outro filho tinha morrido devido ao envolvimento com o tráfico e que o marido está preso há 11 meses por causa do tráfico.

O adolescente foi baleado na cabeça. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o IML de Betim. O caso será investigado.