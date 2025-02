Jovem em cárcere privado em BH defende namorado: 'Pedia pra ele me trancar'

A Polícia Militar prendeu um estudante de odontologia de 21 anos suspeito de manter a namorada, de 22, em cárcere privado no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. A suposta vítima foi avistada pelos militares no local, na noite da última sexta-feira (21/2), por meio de uma janela com grade do imóvel.

A jovem, no entanto, defendeu o companheiro, alegando que estava fugindo de uma “facção paraibana” e, por isso, pediu que o namorado sempre trancasse a residência ao sair. Ela só deixava o imóvel acompanhada do estudante. De acordo com a PM, a mulher declarou também que faz uso de remédios controlados e já passou por surtos psicóticos.

Os militares foram recebidos pelo irmão do estudante assim que chegaram à residência. O homem ligou para o irmão, que estava na faculdade, pedindo que voltasse com a chave da casa.

Questionado pelos militares, o estudante alegou que a jovem é da Paraíba, a conheceu na internet há cerca de um ano e, há 15 dias, a buscou no aeroporto. O contato inicial entre eles teria sido por meio de chats de jogos online. Depois, seguiram mantendo comunicação por aplicativo de mensagens, quando iniciaram um relacionamento virtual.

Imóvel em condição insalubre

Conforme a ocorrência policial, o imóvel estava em condição insalubre e com muita sujeira. A jovem estaria trancada no local desde que chegou à cidade. O irmão do suspeito alegou não saber que a mulher estava na casa.

A jovem e o companheiro, acompanhado de um advogado, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, ouvidos e liberados. A instituição instaurou inquérito na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher a fim de investigar o caso.

