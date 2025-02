Atiradores matam homem e deixam outros quatro feridos em rua de BH

Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos, dois deles em estado grave, em um ataque a tiros no Bairro Monte Azul, na Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (25/2). O grupo foi surpreendido por quatro suspeitos, que chegaram em duas motos e fugiram logo em seguida. Dois dos criminosos abandonaram o veículo e deixaram o local a pé.

Uma testemunha relatou ter ouvido pelo menos 30 disparos no momento do assassinato. Várias viaturas se deslocaram até o local, mas a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ainda não tem informações precisas sobre a motivação ou os alvos do crime.

Entre os homens atingidos pelos disparos, um cumpria sentença em regime semiaberto e outro tem passagens pela polícia. Testemunhas ou pessoas que possam contribuir com informações para esclarecer o crime podem ligar para o Disque-Denúncia Unificado (DDU) pelo telefone 181.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia