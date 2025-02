Jovem de 19 anos é preso por estupro de vulnerável no interior de Minas

Um trabalhador rural de 19 anos foi preso, nessa segunda-feira (24/2), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o jovem estaria em um relacionamento com uma menina de 13 anos, o que é proibido no Brasil. Além disso, a adolescente teria ido morar com o suspeito, segundo denúncia.

A corporação recebeu informações sobre o caso e foi até o local. Dois conselheiros tutelares acompanharam a apuração da PM na fazenda onde a vítima e o autor estariam juntos.

O suspeito contou que está há quatro meses em um relacionamento com a garota, e inclusive disse que fez sexo com ela. A adolescente confirmou.

A mãe da adolescente, de 34 anos, disse que sabia do caso e que fornecia anticoncepcionais para a filha. Ele começaram o relacionamento quando o jovem foi trabalhar na fazenda onde a família vive. Ele é vaqueiro no local.

Ainda que o relação seja consentida, no Brasil é crime manter relações sexuais com menores de 14 anos. Por isso, ele acabou detido e conduzido para a Delegacia de Plantão.

Ele deverá responder por estupro de vulnerável e o comportamento da família da jovem também será investigado.