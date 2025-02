Suspeito de estupro de vulnerável é assassinado a tiros em calçada de BH

Um homem, de 39 anos, foi morto a tiros quando estava sentado em uma calçada com a mãe. O crime ocorreu no bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (12/2). A vítima é acusada de estupro de vulnerável e sofreu uma tentativa de homicídio em dezembro de 2024.

Quando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chegou ao local do crime, encontrou a vítima tampada com um cobertor, colocado pela mãe. A mulher relatou aos policiais que estava sentada na calçada com o filho e com uma adolescente, neta da irmã dela, quando um carro de cor branca se aproximou e um homem mascarado e de luvas desceu do carro.

Segundo ela, o homem atirou contra o filho, entrou no veículo e fugiu. A adolescente também relatou ter visto a chegada do carro, mas correu quando ouviu o primeiro disparo, com medo de também ser atingida.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) constatou que o corpo da vítima tem diversas perfurações na região da cabeça, mas não foi informada a quantidade. O perito recolheu o celular da vítima para investigações. Câmeras de segurança foram identificadas no local do crime, mas, segundo a polícia, as imagens não foram gravadas.

A mãe relatou aos policiais que ela e o filho estavam se hospedando na casa de parentes, no endereço em que aconteceu o crime, desde o último domingo (9). De acordo com ela, eles mudaram o endereço temporariamente porque o filho era suspeito de ter estuprado uma sobrinha e sofreu uma tentativa de homicídio em 29 de dezembro de 2024.

Dois suspeitos, de 25 e 27 anos, foram identificados, mas ainda não foram localizados pelos policiais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência, encaminhada à 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

O crime foi o segundo registrado no bairro Fonte Grande dentro de uma hora. Por volta das 20h, uma mulher de 25 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-companheiro que não aceitou o fim do relacionamento entre os dois. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem.