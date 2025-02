BH: flanelinha se ofende e esfaqueia homem em situação de rua

Uma discussão por quantidade de cigarros em uma lanchonete deixou um morador de rua, de 42 anos, esfaqueado nas costas. O caso aconteceu na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (12/2).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu a denúncia de que um homem teria acabado de ser esfaqueado na Rua Tomé de Souza e o autor teria fugido. Uma viatura que estava na região foi acionada e localizou um homem com as características da denúncia próximo à Avenida Brasil, em fuga.

O suspeito foi abordado e, questionado pelos militares sobre o que havia acontecido, ele assumiu a autoria da facada. Segundo o boletim de ocorrência, ele contou que trabalha como flanelinha e que estava em uma lanchonete quando foi abordado por um homem em situação de rua que pedia cigarros.

Segundo o flanelinha, ele pegou três cigarros para dar ao homem, que se ofendeu com a quantidade e o acusou de ser “vacilão”. Neste momento, o suspeito se ofendeu e golpeou a vítima com uma facada.

A vítima foi socorrida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico da viatura de plantão informou aos policiais que ele tinha uma perfuração na costela e encaminhou a vítima ao Hospital João XXIII.

No hospital, os policiais conseguiram contato com a vítima, que afirmou que foi atingida de surpresa. Segundo ela, o autor estava muito alterado, com sintomas de embriaguez e uso de drogas, e a atingiu com a facada “de repente”.

A vítima passou por uma cirurgia e está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital. De acordo com o médico responsável, o homem ficará no hospital por pelo menos oito dias.

A faca utilizada no crime foi encaminhada à Central de Flagrantes 2 da Polícia Civil, que seguirá com a investigação do caso.

