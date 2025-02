Adolescente é preso com drogas em ônibus de viagem na Grande BH

Um adolescente de 16 anos foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado em uma viagem de ônibus interestadual com barras de skunk, na rodovia BR-262, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No mesmo ônibus, que seguia de São Paulo (SP) a Natal (RN), também foi preso um casal que acompanhava o menor, com mais de R$ 300 mil em espécie.

A prisão aconteceu na “Operação Última Parada”, que aconteceu na manhã de terça-feira (25/2), na altura do quilômetro 492 da rodovia. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao todo foram apreendidas 26 barras de skunk, que é uma variedade da maconha, e duas barras de maconha que estavam na bagagem do menor de idade.

O casal, composto por uma mulher de 23 anos e um homem de 26, acompanhava o menor na viagem. Com eles, foi encontrada uma quantia de R$ 348.100,00 em espécie.

A operação contou com a ação do cão Scott, da Ronda Ostensiva de Cães (ROCCA), que farejou o conteúdo. Conforme a PM, estima-se que as apreensões tenham dado um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão ao tráfico.

Questionado pelos militares, o casal afirmou que o dinheiro seria entregue quando o ônibus passasse por Salvador, na Bahia. A ocorrência com os dois foi encerrada pela Polícia Federal. Já o caso do adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Betim, com acompanhamento do Conselho Tutelar.

Mesma operação, outro preso

Na noite anterior, por volta das 22h45, um outro homem, de 28 anos, foi preso na mesma operação. Dessa vez, a operação acontecia na MG-122, na altura de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais. O homem estava em um ônibus interestadual, que seguia de São Paulo ao município mineiro de Espinosa, e foi preso pelo crime de tráfico de drogas.



Segundo a PM, o suspeito foi flagrado com 15 papelotes de substância semelhante a cocaína, dois tabletes de substância semelhante a maconha e dois pinos de substância granulada semelhante a crack. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente do material apreendido, à Delegacia de Plantão em Montes Claros.