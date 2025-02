Jovem é assassinado enquanto conversava com conhecido em boca de fumo

Um homem, de 20 anos, foi assassinado com um tiro no rosto em uma boca de fumo do bairro Estâncias Imperiais, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite dessa terça-feira (25/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao solo com uma motocicleta de cor preta em cima do corpo. A médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do jovem no local.

Populares relataram aos policiais que a vítima estava conversando com um conhecido quando um indivíduo se aproximou e disparou uma arma de fogo várias vezes. O local do crime é conhecido como uma boca de fumo e os militares não conseguiram informações sobre possíveis autores e motivação.

O registro policial ainda aponta que a vítima era moradora do bairro Beija-Flor, de Contagem, e tinha passagens por por adulteração de veículo, uso e consumo de drogas e roubo.

A perícia foi acionada e constatou um disparo de arma de fogo no rosto da vítima. O corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para o IML. A moto encontrada no local do crime foi levada para o pátio da polícia. Até o momento, ninguém foi preso.