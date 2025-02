Polícia Civil prende suspeito de extorquir e estuprar mulher em Contagem

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na última sexta-feira (21/2), um homem de “alta periculosidade”, de 31 anos, suspeito de extorsão mediante restrição de liberdade e estupro. Os crimes ocorreram em janeiro deste ano em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão temporária foi cumprida no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira.

Segundo investigações, uma mulher, de 43, foi abordada no estacionamento de um shopping no bairro Cidade Industrial, em Contagem, em 15 de janeiro. Encapuzada, ela foi forçada a entrar no próprio carro e permaneceu sob o controle do suspeito por mais de 14 horas em um motel das redondezas.

Durante esse período, a refém foi obrigada a realizar transferências bancárias. Um total de R$ 1.000 foi subtraído. Ele tentou um empréstimo de R$ 3.000, mas o banco negou o pedido. Abusos sexuais também foram praticados e fotos íntimas da mulher foram tiradas pelo suspeito. Depois ele passou a ameaçar a vítima de divulgar as imagens.

Na manhã do dia seguinte (16/1), ela foi abandonada no Bairro Jardim Industrial, próximo ao shopping. O agressor fugiu para o Bairro Independência, Região do Barreiro, em BH. A vítima procurou a Polícia Civil para fazer a denúncia dos crimes no mesmo dia.

As investigações iniciaram após o relato da vítima. O veículo da mulher, usado para levá-la ao cativeiro, foi encontrado de imediato pela equipe de investigadores. O homem já possuía antecedentes de homicídio e estupro, e respondia em regime semi-aberto. Três dos assassinatos imputados ao suspeito aconteceram em Belo Horizonte.

Durante as apurações, o mesmo suspeito foi envolvido em outra investigação em BH, com modus operanti igual. Durante a prisão, ocorrido no Bairro Gameleira, em BH, o homem permaneceu em silêncio e está no sistema prisional à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam.

Segundo os levantamentos da polícia, a alta periculosidade e histórico criminal do suspeito, sugerem que ele já agiu dessa mesma forma em outras situações. Ele costuma rondar o lugar, no caso, o estacionamento do shopping por volta de 30 minutos, escolhendo a vítima.

A preferência dele é por mulheres não acompanhadas. Ele aborda as vítimas, as coloca para dentro do carro, e encapuzadas são levadas para outro local.

Reinaldo Felício Lima, delegado e chefe do 2º Departamento de Polícia Civil em Contagem contou: “Ele tem um histórico extremamente violento e usa da brutalidade para subjugar suas vítimas. Seu modus operandi sugere que não se trata de um caso isolado, mas de um padrão de comportamento recorrente. Sua prisão é fundamental para a segurança da sociedade”, afirmou.

Na última sexta-feira, (21/2), o suspeito foi preso e permanece no sistema prisional à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para apurar possíveis outros crimes cometidos por ele.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck