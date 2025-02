MG: mais de 60 mandados são cumpridos contra quadrilha de tráfico de drogas

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com as Polícias Militar e Penal de Minas Gerais, desencadeou em sete cidades do estado as operações Força Total e Fora de Sintonia 2, na manhã desta terça-feira (25/2), com 64 mandados de prisão, busca e apreensão.





Segundo o Gaeco, a operação Força Total cumpriu 23 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que atua no tráfico de drogas e que fomenta a prática de vários outros crimes.





Já a operação Fora de Sintonia fase 2 cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão contra outro núcleo da mesma quadrilha que atua na prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a partir do cárcere privado.





Ainda conforme o Gaeco, o núcleo atua principalmente nas cidades de Campina Verde e Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Os mandados abrangem as cidades de Uberaba, Uberlândia, Campina Verde, Perdizes, Ituiutaba, Carmo do Paranaíba e Borda da Mata.





A 5ª Região de Polícia Militar (RPM) divulgou o balanço da operação. Além de 12 pessoas presas, várias porções de drogas e R$ 20 mil em dinheiro, entre outros materiais, foram apreendidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Confira os outros itens apreendidos:





2,5 tabletes grandes de maconha;

81 pedras de crack;

31 papelotes de cocaína;

3 porções de ectasy;

25 celulares;

6 munições de arma de fogo;

1 notebook;

1 tablet;

2 pen drives;

1 balança de precisão;

1 chip de celular;

1 máquina de cartão de crédito;

Anotações do tráfico