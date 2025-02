BH pode registrar pancadas de chuva nesta terça-feira (25/2)

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva nesta terça-feira (25/2), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que as precipitações podem ter entre 20 e 30 milímetros de volume.

As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta emitido é válido até as 8h desta quarta-feira (26/2).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o total de chuva acumulada em fevereiro, com dados até o dia 24, corresponde a 43% da climatologia do mês, que é de 177,7 milímetros. Os dados são referentes à estação meteorológica convencional do Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH.

Recomendações Defesa Civil

Durante as chuvas, a Defesa Civil recomenda:

- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata