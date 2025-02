Agência bancária pega fogo em Minas

Uma agência bancária do Banco do Brasil pegou fogo na noite dessa terça-feira (25/2), no centro da cidade de Jacutinga, no Sul de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem, de 29 anos, que trabalhava na manutenção do local sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento hospitalar.





Além dos bombeiros, brigadistas da prefeitura e policiais militares atenderam a ocorrência.

A ação de combate ao fogo durou cerca de três horas e envolveu três bombeiros militares e cinco brigadistas da Prefeitura de Jacutinga. Foram gastos cerca de cinco mil litros de água.





As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Banco do Brasil e aguarda retorno.