Ferro velho em comunidade às margens da BR-381 pega fogo

Um incêndio atingiu um ferro velho às margens da rodovia BR-381, no Aglomerado Vila da Luz, na região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (26/2). O fogo já foi controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas se iniciaram no interior do estabelecimento, que não tinha ninguém no momento do incêndio. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo registros, foram necessários cerca de 15 mil litros de água para combater as chamas, em uma ação que durou cerca de uma hora e meia. A estrutura do ferro velho não foi danificada.

A via foi limpa pelo Serviço de Limpeza Urbano de Belo Horizonte e liberada pela Polícia Militar de Minas Gerais, ainda na madrugada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia