Incêndio atinge casa em BH e três pessoas ficam feridas

Um incêndio atingiu uma casa e deixou três pessoas feridas no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (11/2). Um curto circuito foi o que deu início às chamas, segundo um morador.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta de 23h40 por um morador da casa que informou sobre o incêndio e disse que as chamas teriam começado por causa de um curto circuito.

Cinco viaturas atenderam à ocorrência. Segundo os bombeiros, o local era de difícil acesso porque telhas caíram e dificultaram a chegada dos militares ao local das chamas. Registros apontam que o fogo causou danos na fiação elétrica, pintura e colunas de sustentação do telhado.

Uma moradora relatou aos militares que o segundo andar do imóvel tinha uma espécie de depósito, com diversos materiais acumulados, o que pode ter causado o aumento do volume das chamas. O controle do incêndio foi às 2h20 desta quarta-feira (12).

De acordo com o CBMMG, três moradores estavam na casa quando o fogo começou. Eles conseguiram escapar, mas inalaram bastante fumaça. Um deles também teve uma queimadura em um dos ombros. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro às vítimas.

Em razão da gravidade dos danos, a Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada. Segundo o órgão, uma equipe tentou realizar uma vistoria ainda durante a madrugada, mas não conseguiu devido às altas temperaturas. Durante a nova vistoria, realizada nesta manhã, foi constatado que as chamas ficaram concentradas no terraço, causando trincas e rachaduras nas paredes ao redor, além de danos na instalação elétrica e no telhado.

Segundo o órgão municipal, há risco de desabamento da alvenaria no perímetro afetado, assim como das estruturas remanescentes do telhado. No entanto, não foram identificados danos estruturais na residência.

A proprietária foi notificada pela Defesa Civil a manter o isolamento temporário do imóvel até a dissipação dos gases tóxicos resultantes da queima de materiais, com acesso permitido apenas para medidas de mitigação de riscos. Os moradores estão temporariamente na casa de familiares.