Vídeo: viatura da PM atinge motociclista de aplicativo em cidade de Minas

Nessa quinta-feira (6/1), os advogados da família de Vinícius Henrique Lopes dos Santos divulgaram um vídeo que mostra o momento exato do acidente envolvendo a vítima e uma viatura da Polícia Militar (PMMG), na Avenida Juiz de Fora, no Bairro Grama, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A colisão aconteceu na noite do dia 30 de janeiro. Vinícius trabalhava como motociclista de aplicativo e estava a caminho de uma entrega, quando foi atingido pela viatura da PMMG. Ele morreu no momento do impacto.

O policial que conduzia a viatura alegou, no boletim de ocorrência, que perdeu o controle do veículo devido a óleo na pista. As imagens, segundo os advogados da família da vítima, mostram que não há indícios de óleo na pista: "É possível perceber que a viatura invade a contramão atingindo brutalmente a motocicleta".





Depoimento de motorista de aplicativo desmente versão de PM





A reportagem teve acesso ao depoimento de um motorista de aplicativo que estava atrás de Vinícius no momento do acidente. Em seu relato, ele afirmou que, ao verificar o local do acidente, não encontrou sinais de óleo na pista.





"Após seu veículo ser retirado por guincho do local, tendo o depoente até mesmo por curiosidade e se acercar dos fatos, se deslocado ao outro lado da via, de onde a viatura da PM veio, para tentar entender o motivo da invasão da contramão e não conseguiu ver nenhuma mancha de óleo naquele ponto ou nas proximidades. Que não visualizou, como dito acima, em momento algum, óleo na pista no trajeto realizado pela viatura antes do evento e nem ouviu qualquer tipo de argumento por parte dos componentes da viatura envolvida no acidente; QUE perguntado, respondeu que no momento do acidente não chovia, mas o chão se encontrava molhado em razão de ter chovido do dia todo", diz o texto.





A Polícia Civil (PCMG), que investiga o caso, informou que os militares envolvidos no acidente serão ouvidos na próxima terça-feira (11/1).

A PMMG e a defesa do policial militar que conduzia a viatura não se posicionaram.





A Associação dos Motoboys, Motogirls e Entregadores de Juiz de Fora lamentou o ocorrido e cobrou uma investigação rigorosa. Em nota, a entidade destacou a necessidade de fiscalização e manutenção das vias públicas para evitar tragédias.



"A alegação de que havia óleo na pista só reforça a necessidade de fiscalização e manutenção das vias, um dever do poder público. Além disso, cabe aos condutores de veículos de emergência o conhecimento e a prática da direção defensiva para evitar tragédias como essa", afirma.