Acelerador trava e carro atravessa parede de hospital

Um motorista perdeu o controle da direção e o carro que dirigia atravessou a parede de um hospital de Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, nessa terça-feira (11/2).

Segundo os bombeiros, a colisão atingiu o setor de hemodiálise do hospital. Ao todo, seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no próprio hospital.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo suspenso no muro atingido na batida. O motorista escapou do veículo pelo porta-malas. O carro é um Chevrolet Tracker. O Hospital Mário Cunha fica na Avenida Kiyoshi Tsunawaki, no Bairro das Águas.

O motorista relatou aos bombeiros que o acelerador do carro travou assim que ele passava pela cancela do hospital. Com isso, o homem perdeu o controle da direção, saltou pelos canteiros centrais das vias do hospital e atingiu a parede.