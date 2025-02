Vai chover em BH nesta quarta-feira (12)? Veja a previsão do tempo

O dia em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (12/2), será de céu parcialmente nublado, assim como em todo o estado. Pancadas de chuva isoladas só devem ocorrer na capital na próxima sexta-feira (14/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros na capital, nesta quarta-feira, devem oscilar entre 18°C e 31°C, com umidade relativa do ar mínima de 30% à tarde. À noite, o percentual sobe para 90%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal a umidade relativa a partir de 60%.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as temperaturas hoje vão variar de 17°C a 33°C. No restante do estado, as mínimas oscilam de 14°C a 22°C, e as máximas, de 31°C a 37°C.

As condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em boa parte de Minas Gerais, devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica.

Por outro lado, a combinação do calor com a alta umidade pode resultar em chuvas típicas de verão, previstas para esta quarta-feira em forma de pancadas somente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

