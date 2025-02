BH: casa pega fogo, e incêndio ameaça imóveis vizinhos

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma casa de dois andares, no Conjunto Minas Caixa, na Região de Venda Nova, pegou fogo na tarde desta terça-feira (11/2). As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e levaram risco a residências vizinhas.





Segundo informações dos bombeiros, não houve vítima no incêndio, que atingiu um sobrado na Rua P3, esquina com a Avenida Leontino Francisco Alves. Seis viaturas atenderam à ocorrência.





As chamas que atingiram a casa provocaram muita fumaça negra, que pode ser vista a quarteirões de distância. O local fica próximo a uma borracharia e a uma distribuidora de bebidas.





Ainda não se sabe o que podem ter causado as chamas.

