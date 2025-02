MG: homem é preso por pesca ilegal

Um homem foi preso com 40 kg de pescado ilegal nessa segunda-feira (10/2), em São Gonçalo do Abaeté, no Alto Paranaíba. Os peixes foram capturados durante o defeso da piracema (período em que a pesca é proibida em rios e lagos).

A pesca teria acontecido no Rio São Francisco, e a Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu informações sobre a atividade irregular com um instrumento de pesca proibido e de espécies sob preservação.

Os policiais militares abordaram o suspeito em um veículo Fiat Fiorino. Além dos peixes, um motor de popa, um tanque de combustível e uma tarrafa foram encontrados no veículo.

Diante da infração, o pescador foi preso em flagrante. Os materiais utilizados na pesca ilegal foram apreendidos e serão analisados pela Polícia Ambiental, que também ficará responsável pela destinação dos peixes.

O período de defeso da piracema vai até 28 de fevereiro, com a restrição de pesca de peixes nativos nas bacias hidrográficas de Minas Gerais.