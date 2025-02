Zoológico de BH oferece visitas guiadas ao recinto de aves resgatadas

O Zoológico de Belo Horizonte, da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB-BH), vai oferecer visitas guiadas ao recinto de imersão das aves. O público vai poder conhecer de perto, nos dias 12, 19, 22 e 26 de fevereiro, espécies que foram resgatadas em ações de combate ao tráfico de animais silvestres. O zoológico da capital mineira fica localizado na Região da Pampulha.

Às quartas-feiras (12, 19 e 26), as visitas são realizadas das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30. No sábado (22), a visitação acontece das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15h.

A visita ao recinto das aves é gratuita, mas é necessário adquirir ingresso para entrar no zoológico, cuja compra deve ser feita exclusivamente nas bilheterias presenciais. Os valores dos ingressos, que podem variar de acordo com o dia, podem ser consultados no site da PBH. Para entrar, são organizados grupos de até 10 pessoas por vez e de acordo com a ordem de chegada.

Na visita, conduzida pela equipe de educação ambiental da Fundação, é possível conhecer os principais hábitos, características e comportamentos das aves. Dentre as espécies que poderão ser apreciadas estão ararajuba, arara-maracanã, curica-esfumaçada, lóris-amor-amor e turaco-de-orelha-branca. A maior parte das aves do recinto chegou ao zoológico por meio dos órgãos ambientais, após serem resgatadas em ações de combate ao tráfico de animais silvestres.

Segurança e bem-estar das aves

No recinto existem duas áreas de segurança com portões para controlar a entrada e saída do público, além de evitar a fuga das aves. O local conta com abrigos de madeira, ninhos e comedouros. O paisagismo também conta com diversidades da flora.

O Zoológico de BH conta atualmente com 72 espécies de aves brasileiras e 28 exóticas, totalizando 354 indivíduos, distribuídos em recintos localizados no entorno do Jardim Japonês, na Praça das Aves, no Setor Saíras e no Setor Extra (que possui acesso somente para funcionários da Seção de Aves).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice