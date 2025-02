Homem é assassinado com tiros na cabeça por dupla em moto

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (25/2) no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi localizado na calçada da rua João da Rocha. A morte foi confirmada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares relataram que ouviram um barulho de motocicleta trafegando pela rua e, em seguida, escutaram ao menos três disparos de arma de fogo. Moradores saíram de casa para verificar a situação e visualizaram uma moto de cor escura com dois ocupantes fugindo em alta velocidade no sentido rua José Luiz de Almeida Gomes.

Parentes da vítima informaram à polícia que saíram de casa no início da noite de ontem e que a vítima ficou sozinha no imóvel. Eles ficaram sabendo do crime por terceiros e voltaram para casa.

A perícia foi acionada e constatou um disparo de arma de fogo abaixo do olho esquerdo, um na parte posterior da cabeça e um na região torácica esquerda. O corpo foi encaminhado para o IML.

Ainda de acordo com o registro policial, a motivação do crime seria um homicídio ocorrido em data anterior. Os militares fizeram rastreamento na região em busca da moto usada no crime, mas o veículo não foi localizado. O caso será investigado.