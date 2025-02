Matador de aluguel e dois mandantes são presos no interior de Minas

Três homens foram presos nessa segunda-feira (24/2) após a denúncia de uma vítima que sobreviveu a uma tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, o suspeito, de 56 anos, foi contratado como matador de aluguel, e os outros dois presos, de 41 e 43 anos, eram os mandantes do crime, que aconteceu em Ipanema, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A vítima, de 34 anos, acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e afirmou que tinha sido atingida por um tiro enquanto estava no Córrego Ariranha, na zona rural do município. Na denúncia, ele afirmou que apenas duas pessoas sabiam que ele estaria no córrego naquele dia e horário.

Os militares iniciaram buscas e receberam denúncias de que o autor dos disparos seria o homem de 56 anos. Segundo a PM, ele foi contratado para executar a vítima por um outro homem, de 43. Um outro suspeito, de 41, foi o mandante do crime.

O contratante, de 43, foi encontrado em Taparuba, a 20 quilômetros de distância, enquanto o mandante, de 41, foi encontrado em Ipatinga, que fica a 160 quilômetros de Ipanema. Os dois foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Já o matador de aluguel, de 56, foi interceptado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no município de Ibatiba, no Espírito Santo. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, no estado capixaba.

A vítima foi socorrida com uma perfuração na região dos glúteos e encaminhada para o Pronto Atendimento de Ipanema, onde permanece em observação.