Uma década de tradição, inclusão e emoção na folia

O Bloco da Calixto está pronto para fazer história mais uma vez! Em seu 10º desfile, a energia contagiante de Aline Calixto e sua banda tomará conta das ruas de Belo Horizonte, levando uma explosão de música, alegria e inclusão. Com uma nova rota na Avenida Amazonas e a promessa de uma celebração inesquecível, a cantora garante: “Prepare-se: este carnaval será épico!”



Neste ano, o bloco estreia na Avenida Amazonas, onde a concentração acontecerá na esquina com a Rua São Paulo, a partir das 13h. Durante esse período, foliões e músicos poderão entrar no clima antes da largada oficial do desfile, programada para às 14h.

Após 12 anos de trajetória marcante, com desfiles que conquistaram o coração dos foliões e uma pausa em 2021 e 2022 devido à pandemia, o bloco aposta em uma mudança estratégica de percurso. Tradicionalmente, o Bloco da Calixto desfilava pela via Getúlio Vargas; este ano, porém, a escolha recai sobre a Avenida Amazonas. Essa alteração tem como objetivo potencializar a experiência sonora e visual, integrando o projeto Via das Artes do Carnaval da Liberdade, para que o som do trio elétrico alcance todos os cantos do centro, garantindo conforto e segurança para um público que pode chegar a meio milhão de pessoas.



Tradição e Evolução



A expectativa de reunir meio milhão de foliões ganha ainda mais significado diante do expressivo crescimento do carnaval de Belo Horizonte nos últimos anos. Esse aumento reflete a evolução organizacional e a diversificação das atrações, que vêm atraindo um público cada vez mais numeroso e exigente. Para acompanhar essa projeção, a produção do Bloco da Calixto redobra seus esforços, investindo em infraestrutura, segurança e, sobretudo, em acessibilidade, a fim de proporcionar uma experiência única e inclusiva a todos os presentes.

Os melhores blocos para paquerar no Carnaval de BH

A história do Bloco da Calixto é pontuada por sucessos e momentos inesquecíveis. Desde o icônico “África de todos os deuses”, de 2014, passando por hits como “Bloco da Calixto nas estrelas”, “Carnaval é uma novela”, “Solte suas feras” e “Divinas divas”, até o recente “Superfantástico” de 2024, cada edição construiu uma herança cultural rica e diversificada. Em meio a essa trajetória, Aline Calixto expressa com orgulho: “Eu fico muito, muito grata, muito orgulhosa de poder falar que o Bloco da Calixto, desde o início, sempre levantou a bandeira da inclusão.” Essa declaração reforça o compromisso do bloco em abraçar a diversidade, permitindo que todos se sintam parte integrante da folia.

Carnaval de BH: banheiro autolimpante será inaugurado na Praça da Estação

No coração da festa está a banda, formada por sete músicos talentosos – entre eles, Luadson Constâncio no teclado, Victor Mendes na bateria, Verônica Zanella no baixo e uma dinâmica seção de percussão composta por Robson Batata, Fábio Martins e Rodrigo Martins, sob a direção de Rodrigo Torino, que também pilota a guitarra. Cada acorde, meticulosamente orquestrado, se transforma em pura emoção, fazendo da trilha sonora do desfile um dos grandes destaques da celebração.

Nesta edição, o público entrará de cabeça no multiverso da Calixto, onde os grandes pontos altos de cada desfile serão transportados para a Avenida Amazonas. Aline explica: “Cada ano eu sempre tive um tema; cabe de tudo. Desde a ‘África de todos os deuses’, quando louvamos os orixás e trouxemos essa energia para o repertório, passando pelos deuses da mitologia egípcia, pelo mundo animal, pelas águas do mar – é uma miscelânea.” Ela acrescenta: “Já tivemos desde Beth Carvalho, que marcou presença em alguns temas, como no ‘Divinas divas’, até Sandy e Júnior com a lenda no bloco da ‘Calixto nas estrelas’. Então assim, é um multiverso da Aline”, conta. Com essa proposta, o espetáculo ganha um toque especial que eleva as expectativas e promete surpreender os foliões ao reviver a diversidade dos temas que marcaram a história do bloco.

MP apresenta parecer contra monopólio de cervejaria no carnaval de BH

Com o apoio da CEMIG e a realização do Governo de Minas Gerais, o Bloco da Calixto se consolida como um dos grandes protagonistas do Carnaval de BH. Em 2025, a nova rota na Avenida Amazonas reforça ainda mais essa história de tradição, inovação e inclusão, celebrando os ritmos, cores e sons que fazem do Bloco da Calixto uma referência indispensável no cenário carnavalesco mineiro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira