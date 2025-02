Mais conforto e arte para turbinar o Carnaval de BH

Uma das coisas que mais unem o brasileiro é o carnaval: momento de festa, alegria e muita música animada. Apesar de mais novo no radar dos foliões, o Carnaval de BH aposta em propostas diferenciadas para se destacar no cenário nacional, como shows de música eletrônica, poesia na madrugada e apresentações circenses.



Novos cortejos, como o Bloco do Djonga e o TS Bloco Party, da Taylor Swift, já geram expectativas no público e o Executivo promete melhorias da infraestrutura, com mais banheiros, drones e uma maior organização dos ambulantes. Para comandar a festa em Belo Horizonte, o apresentador Zeca Camargo será o mestre de cerimônia, circulando pela cidade.



“Finalmente vou curtir o carnaval de BH. Estou vindo em um momento muito bom, tudo o que foi plantado nos últimos anos agora está maduro. Tudo estava gestando para fazer desta festa a mais preparada, abrangente, inclusiva e hospitaleira. Acho que vai ser uma festa maravilhosa”, disse Camargo.



A caminho de se consolidar como um dos principais destinos carnavalescos do país, o estado recebeu um investimento de R$ 60 milhões, com expectativa de 10% de crescimento no número de turistas. E a festa já está rolando. Ontem, um dos blocos mais tradicionais, o Chama o Síndico, balançou a Avenida Afonso Pena.



Uma das principais novidades é o projeto Via das Artes, que expande a sonorização para a Avenida Brasil e transforma as três vias do circuito em palcos para diversas expressões artísticas. Em 2024, primeira vez que os equipamentos de som foram utilizados, apenas as avenidas Amazonas e Andradas foram contempladas.

Segundo o Secretário de Cultura de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, era importante oferecer uma programação estendida para a população, uma vez que o carnaval belo-horizontino é diurno e a maioria dos blocos encerram os desfiles antes do anoitecer. Ao todo, serão mais de 100 novas atrações.



“O carnaval tradicionalmente dura até as 18h e depois todo mundo vai para casa. Foi feita uma pesquisa recente que mostrou que as pessoas querem um carnaval que dure um pouco mais. É importante lembrar que a cultura e a arte são um fator de segurança. A dispersão era um grande problema, agora vamos caminhar para onde há festa organizada, com policiamento na Via das Artes”, explicou Leônidas.

As avenidas Brasil e Andradas terão os principais DJs de Belo Horizonte animando os foliões até as 22h. Já na Amazonas, a programação da segunda-feira de carnaval (3/3) seguirá até as 8h de terça (4/3) com a Virada Eletrônica e participação de Zeca Camargo. Além da música eletrônica, apresentações circenses, performances ao vivo e projeções celebrando a paz e a diversidade tomarão conta da madrugada.



A inclusão da Avenida Brasil no circuito gerou preocupação a respeito dos pacientes da área Hospitalar, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Oeste da capital. Segundo a Secult, as vias escolhidas já recebem blocos de rua há mais de 10 anos e tiveram licenciamento aprovado pelos órgãos competentes, desde a Polícia Militar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“O sistema de sonorização das avenidas foi concebido para melhorar a experiência dos foliões e dos artistas durante o carnaval, concentrando o som nas avenidas, no local onde as pessoas estão reunidas. “O sistema, assim, oferece um impacto menor que os trios que passavam nesses mesmos lugares projetando o som para além da avenida”, explicou a secretaria, por meio de nota.

o Chama o Síndico agitou a Avenida Afonso Pena ontem Túlio Santos/EM/D.A Press



TRILHA EM ÁLBUM



Para quem quer o carnaval a qualquer hora e até no aconchego do lar, álbum inédito, que reúne canções de blocos de BH, foi lançado ontem em evento no Palácio das Artes. O projeto Trilhas do Carnaval teve direção artística de Henrique Portugal, tecladista da banda Skank. O álbum conta com músicas autorais de blocos mineiros e fará parte da programação da Via das Artes. Para Henrique Portugal, o projeto é uma forma de contribuir para a construção do patrimônio intelectual do estado e dar um rosto para o carnaval belo-horizontino e mineiro.

O instrumentista ressalta que o crescimento do carnaval da capital o inspirou a pensar na necessidade da construção de um legado para a folia. “É legal você ver que os artistas estão começando a pensar que é possível viver de arte fora dos palcos. Isso é muito legal. Quando você cria uma canção, quando você grava uma canção e quando você lança essa canção para o mundo, a gente perde o domínio dela, o domínio que eu falo assim, o controle sobre ela, porque as pessoas se apropriam daquela música. Essa é a parte legal, quando muita gente se apropria da canção como se fosse uma verdade para elas. Isso se torna um patrimônio intelectual”, reflete Henrique Portugal.



O projeto foi realizado em parceria com a Playlist Oficial do Carnaval de Beagá e conta ainda com uma versão especial da música “Minas Gerais” na voz de Henrique Portugal com participação de Geo Ozado, fundador do bloco Baianas Ozadas, e Pri Glenda, idealizadora do Bloco da Pri e vocalista dos blocos Juventude Bronzeada e É o amô. Uma das motivações para o início do projeto é aumentar o número de canções autorais da folia em Belo Horizonte e em Minas Gerais.



As músicas, que estão disponíveis nas plataformas de streaming desde ontem, foram gravadas na semana passada entre os dias 17 e 21. Ao todo são 14 canções autorais, uma para cada bloco, mais a regravação da música Minas Gerais, considerada um dos grandes hinos do estado.



SINFÔNICA POP

O carnaval este ano terá um início diferente: um concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Intitulado “Sinfônica pop”, o evento acontecerá nesta quinta-feira (27/2), às 20h, e contará com a participação de Fabinho do Terreiro, Aline Calixto e Adriana Araújo.



Segundo a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, a previsão é que as apresentações, que devem acontecer na Avenida Brasil, tragam repertórios que remetem ao carnaval e à música popular brasileira. No mesmo ritmo e no mesmo horário, a folia será encerrada no dia 5 de março com uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.



A poesia também terá lugar na festa com a Alvorada Poética. Entre as 5h e as 6h, saraus e slams – competições de poesia falada – acontecerão nas três vias, trazendo um momento de reflexão no sábado (1º/3).



“Nosso carnaval tem uma contemporaneidade diferente de outros do mundo. Ao trazer a poesia, especificamente, queremos que as madrugadas tenham também um momento de reflexão. Eu digo que a palavra tem a função de acalmar e elevar os corações. Trazer a poesia é fazer com que a cidade fique linda, cheia de luz e contribuir para a cultura da paz”, declara Leônidas.

NOVOS BLOCOS

Que o Carnaval de BH tem blocos de rua para todos os gostos e estilos, todo mundo já sabe. A folia deste ano terá 568 blocos, 32 a mais que no último ano, com espaço, inclusive, para celebrar o cinema nacional. Com o sucesso de “Ainda estou aqui”, os fãs da Fernanda Torre se juntarão no Bloco Ainda Estamos Aqui para acompanhar a cerimônia do Oscar. O filme concorre em três categorias: Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O cortejo começa às 20h, na Avenida Brasil, 161, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH. A premiação será transmitida para que os foliões aproveitem o clima de Copa do Mundo em pleno carnaval.



O Bloco do Djonga será comandado pelo cantor mineiro e sairá no sábado (1º/3), às 14h, na Avenida João Pinheiro, 613, em frente ao Xodó, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul. Com participações especiais ainda não divulgadas, o cortejo será embalado por ritmos como funk, rap, pagode e samba.



Músicas e participações da banda Lamparina não são novidades no carnaval belo-horizontino, mas este ano terão um bloco próprio, o Não Me Entrego Pros Caretas. O tema do será “Original Brasil”, que pretende ser “manifesto sobre a diversidade cultural, social e artística do país”, refletindo a essência do álbum lançado em 2023. O desfile será na segunda (3/3) às 9h, na esquina da Rua Sergipe com Brasil.



A terça-feira de carnaval contará com a estreia de Melody na Avenida Getúlio Vargas, 1.515, Savassi, a partir das 14h e com Alok, na Avenida Afonso Pena, número 1.377. Com o tema “Liberte o seu Melhor”, o DJ promete transformar as ruas em um verdadeiro espetáculo apostando em uma proposta futurista, cenografia elaborada e efeitos luminosos que remetem aos seus icônicos shows.



ESTAÇÃO DOS DESFILES

Marcando a retomada da Praça da Estação no Carnaval de BH, o local será o palco do tradicional desfile das escolas de samba e dos blocos caricatos nos dias 3 e 4 de março. O cartão-postal da capital passou por uma reforma e ficou fechado por quase um ano antes de ser reaberto em setembro de 2024.



Até o ano passado, os desfiles aconteciam na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal. A mudança de endereço é uma antiga reivindicação das próprias escolas de samba por um local mais amplo, com melhor iluminação e estrutura. Serão nove agremiações de blocos caricatos, oito escolas de samba do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso. Ao todo, foram investidos R$ 3,4 milhões, sendo R$ 2,8 destinados às escolas e R$ 561,32 aos blocos caricatos. “Já estamos vivendo um novo momento do carnaval, com mais turistas, melhores desfiles, então acho que esse ano será um carnaval muito melhor”, analisa o presidente da Liga dos Blocos de Rua de Santa Tereza, Kerison Lopes.



Outra novidade é a Estação Gastronômica, que reunirá várias opções de food trucks na Praça da Estação. Esta iniciativa ocorrerá à noite, atendendo ao público que acompanhará os desfiles das escolas de samba, dos blocos caricatos e o Kandandu, encontro de blocos afro de BH.



SEGURANÇA TECNOLÓGICA

Para melhor atender os foliões, mais de 40 mil agentes das forças de segurança estarão empenhados durante os cinco dias de folia. Duzentos drones da Polícia Militar (PM) vão observar a multidão durante os blocos para otimizar intervenções quando necessário.



Os drones são equipados com câmeras capazes de fazer reconhecimento facial e com sistema de som que emite alertas e mensagens de conscientização para os foliões. Entre as mensagens estão lembretes para usar doleira e para o uso excessivo de álcool, que pode aumentar o risco de acidentes e situações indesejadas.



“A ideia é que as medidas de autoproteção sejam relembradas às pessoas, que adotem esses cuidados e a gente consiga uma prevenção criminal ainda maior”, explica a major Layla Brunnela.



Segundo a PM, as fantasias usadas durante a folia não impactam o reconhecimento facial dos criminosos.



INFRAESTRUTURA



Um dos grandes problemas no carnaval é o banheiro. Por isso, A Prefeitura de Belo Horizonte instalou dois banheiros autolimpantes, que entraram em funcionamento ontem (25/2), com a proposta de serem mais resistentes e higiênicos para a população. Os dois banheiros estão localizados na Praça Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária, e na Praça da Estação, na Rua Aarão Reis. Eles têm sistema de abertura, fechamento e higienização automatizado, com materiais em aço inoxidável antivandalismo. Além disso, a cidade receberá 30% mais banheiros químicos do que no Carnaval de 2024, em especial no trecho sonorizado da Avenida Amazonas, onde acontecerá a Virada Eletrônica.



A PBH credenciou 14 mil ambulantes para trabalhar no carnaval deste ano, 33% a menos do que no ano passado, quando cerca de 21 mil pessoas se cadastraram. Essa redução era uma reivindicação da Associação dos Trabalhadores Ambulantes da capital mineira. Visando facilitar a vida dos ambulantes, a Ambev, patrocinadora master do Carnaval de BH, montará pontos de distribuição de bebidas e gelo, com condições especiais, próximos às áreas de grande concentração de pessoas para que não haja a necessidade de grandes deslocamentos. Serão 10 pontos de exclusividade de venda de marcas pertencentes ao grupo em toda a cidade.

12 NOVIDADES NA PASSARELA



1 - Via das Artes



2 - Trilha sonora em álbum



3 - Poesia



4 - Música clássica



5 - 32 novos blocos



6 - Zeca Camargo mestre de cerimônia



7 - Desfile com novo endereço



8 - Estação gastronômica



9 - Drones “falantes”



10 - Banheiros autolimpantes



11 - Pontos de distribuição de bebidas



12 - Otimização de ambulantes