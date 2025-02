Make de carnaval: como fazer uma produção cheia de cor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A temporada mais colorida e brilhante do ano finalmente chegou! A maquiagem é parte fundamental para quem vai curtir a folia e pode salvar ou até servir como fantasia. Para arrasar nas makes e curtir todos os blocos e festas, Marcos Costa, especialista em beleza e maquiador oficial da Natura, dá dicas e truques para looks incríveis para quem quer arrasar na folia.

Antes de começar: preparação da pele

A primeira dica não diz respeito à maquiagem em si, mas é fundamental para fazer o look durar o dia inteiro. A preparação de pele começa com uma boa limpeza, hidratação e proteção solar. Como o carnaval acontece no auge do verão brasileiro, vale caprichar na hidratação, mesmo se a sua pele for oleosa.

"Antes de falar de beleza propriamente dita, a gente tem que lembrar da proteção solar. É fundamental para manter a pele saudável e para ajudar a maquiagem a durar mais. Uma boa hidratação antes da maquiagem também é importante e evita que a pele fique com aspecto ressecado ao longo do dia”, aconselha.

De olho nos produtos para a pele

Antes de começar a pensar nas cores e brilhos, escolha uma base e um corretivo indicados para sua pele. Uma leve camada de base ou apenas corretivo pode ser suficiente para uniformizar a pele de forma natural, mas o carnaval também é uma opção para usar alta cobertura.

Para quem tem pele oleosa, uma leve aplicação de pó compacto na zona T – e somente após a finalização da maquiagem – ajuda a controlar o brilho sem comprometer o efeito dos blushes, iluminadores e sombras. "Uma pele bem preparada facilita tudo. Se a base e o corretivo estão no lugar certo, o restante da maquiagem fica mais fácil de aplicar e dura muito mais”, dá a dica.

Olhos marcantes são tendência

No carnaval 2025, os olhos serão o grande destaque! Invista em maquiagens divertidas, cheias de cor e personalidade. Misture sombras, explore delineados gráficos coloridos e aposte no brilho dos glitters livres de plástico, que estão em alta. Vale ousar em diferentes traços e combinações criativas para um visual único.

"Delineadores coloridos e brilho nunca saem de moda no carnaval. Se errar o traço, não tem problema! É só transformar em um look artístico e se jogar na folia", sugere o maquiador.

Como fazer a maquiagem durar o dia inteiro?

Para garantir longa duração, Marcos dá diversas dicas:

Use um primer antes da maquiagem para segurar a oleosidade e melhorar a aderência dos produtos;

Escolha produtos à prova d'água para garantir que a make permaneça intacta mesmo com o calor e a transpiração;

Finalize com um pó translúcido ou compacto para selar tudo e evitar brilho excessivo;

Uma bruma fixadora pode ser um grande aliado para prolongar a durabilidade;

Aposte em batons e sombras de longa duração para manter a cor vibrante por mais tempo.

“Outra dica essencial: aplique o pó compacto apenas depois de a maquiagem estar completa. Isso evita que os produtos em pó percam a intensidade e ajuda na fixação", aconselha o especialista.

Removendo a maquiagem do jeito certo

Depois da folia, remover a maquiagem corretamente é fundamental para manter a pele saudável. Use um demaquilante bifásico para retirar os produtos à prova d’água sem agredir a pele. Finalize com um sabonete facial e um bom hidratante para restaurar a barreira cutânea.

"Cuidar da pele depois do Carnaval é tão importante quanto preparar a maquiagem antes da festa. Um bom demaquilante faz toda a diferença!", destaca Marcos Costa.

Dicas extras para curtir o Carnaval sem preocupação

Além das dicas de maquiagem, alguns cuidados podem ajudar a manter o visual impecável e garantir mais conforto durante a folia:

Leve lenços umedecidos para possíveis retoques e para se refrescar ao longo do dia;

Beba bastante água para manter a hidratação da pele e evitar o ressecamento;

Evite tocar muito no rosto para não borrar a maquiagem;

Aposte em acessórios como pedrarias autocolantes para incrementar o look sem esforço.

Com essas dicas e inspirações, você está pronta para curtir o Carnaval com muito estilo, brilho e confiança. "O importante é se sentir bem e se jogar na diversão!", finaliza Marcos Costa.

O básico para a make

Para quem quer um kit prático e eficiente para curtir o carnaval sem preocupações, Marcos Costa sugere alguns itens indispensáveis. "Para um kit básico, recomendo uma base leve, uma sombra líquida metálica, um delineador colorido, máscara de cílios à prova d’água, um batom vibrante e um iluminador. Com esses produtos, você consegue criar diferentes looks e garantir que a make dure o dia todo”, aponta.

Além disso, ele sugere levar na bolsa uma bruma fixadora, lenços umedecidos e um pó compacto para retoques rápidos ao longo do dia.

Inspirações de looks para diferentes estilos

Se você ainda está em dúvida sobre qual look apostar, separamos algumas sugestões criadas por Marcos Costa:

Futurista Reprodução/ Natura Look Monocromático Reprodução/ Natura Viagem ao espaço Reprodução/ Natura Musa Solar Reprodução/ Natura Aquarelada Reprodução/ Natura Voltar Próximo

Viagem ao espaço: Look inspirado no cosmos, com sombra azul metálica esfumada e delineado amarelo vibrante. O brilho fica por conta do iluminador para garantir um glow sofisticado;

Musa solar: Tons de bronze nos olhos e blush dourado criam um efeito quente e radiante. Um batom vibrante complementa o visual;

Aquarelada: Mistura de sombras coloridas aplicadas de forma difusa, criando um degradê artístico. Um toque de gloss translúcido finaliza o visual;

Look monocromático: Escolha um tom e trabalhe com variações dele nos olhos, boca e bochechas para um efeito harmônico e sofisticado;

Futurista: Aposte em traços geométricos feitos com delineador preto e detalhes metalizados. Sombras vibrantes adicionam um toque ousado ao look.

"Carnaval é brincadeira e experimentação! Use aquilo que te faz feliz e se divirta no processo", incentiva Marcos Costa.