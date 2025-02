Carnaval em BH cresce com mais investimento

Belo Horizonte se consolidou como potência do carnaval de rua fora do eixo Rio/São Paulo. Em 2025, espera-se que 6,6 milhões de foliões venham curtir a festa na cidade. O crescimento vertiginoso da folia nos últimos anos impulsiona o movimento financeiro em quase todos os setores da economia local. Pesquisa do Núcleo de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG revela que 61,2% dos comerciantes de BH esperam um carnaval positivo para as vendas, um percentual 10 pontos menor do que o de 2024 (71%), reflexo da atual conjuntura econômica do país. Diante disso, os lojistas priorizam o aumento de estoques (26,5%) e campanhas de propaganda (21,3%), conforme aponta o estudo, para manter crescimento.



O carnaval é uma das maiores festas da cultura popular brasileira, portanto, uma ótima oportunidade para as marcas buscarem engajamento. É preciso focar os investimentos em mídia e não se deixar levar apenas pela força das redes sociais. Este ano, o grupo Ambev será o patrocinador oficial do carnaval, investindo R$ 5,9 milhões, com destaque para a marca Brahma, e a CDL/BH - Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - destinará R$ 500 mil à festividade.



Para manter a trajetória de crescimento, a CDL/BH e a Prefeitura de BH trabalham em conjunto com as autoridades para mitigar problemas e garantir que o carnaval seja um sucesso para todos. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, destaca que os comerciantes estão investindo em várias áreas, como aumento de estoque, propaganda, contratação de funcionários temporários, diversificação do mix de produtos, preços promocionais e treinamentos.



"Estamos confiantes de que o carnaval de Belo Horizonte continuará a crescer e se fortalecer como um dos maiores eventos do país. Com a participação ativa dos comerciantes e o apoio financeiro de grandes patrocinadores, a festa deve movimentar a economia da cidade e proporcionar uma experiência incrível para todos os foliões. Nosso objetivo é sempre melhorar e garantir que todos tenham um carnaval seguro, divertido e economicamente benéfico."



Uma das frentes de trabalho da CDL/BH foi a autorização para a comercialização de bebidas, adereços e a disponibilização do uso de banheiros durante o período oficial do carnaval. "As lojas se tornarão pontos de apoio importantes, especialmente pela disponibilização de sanitários limpos, algo essencial durante os dias de festa. Além disso, possibilita que os comerciantes aumentem sua renda durante o período do carnaval, o que é extremamente positivo para a economia local", avalia.



A antecipação da autorização, já publicada no Diário Oficial do Município, permite que mais comerciantes se preparem adequadamente e aproveitem a oportunidade de aumentar a renda no período. "Isso resulta em mais dinheiro no caixa das lojas e, consequentemente, em melhores condições para que os comerciantes honrem seus compromissos financeiros."



Além da publicidade tradicional, as marcas aproveitam as redes sociais para se conectar com seus públicos. O engajamento pelas redes aumenta significativamente no período, com compartilhamento de fotos, vídeos e histórias, além de interação entre amigos e seguidores. Para ajudar marcas a gerar mais engajamento, é uma boa medida focar em assuntos dentro da temática carnaval, que façam sentido para seu público-alvo, e criar conteúdo relevante e valioso. Isso pode incluir temas como blocos de rua, desfiles de escolas de samba, viagens e festas em casa. Só é preciso ter cuidado com temas polêmicos, que possam gerar repercussões negativas.



Com o aumento de turistas e da circulação de moradores durante o carnaval, 44,7% das empresas do comércio varejista estarão abertas e 78,7% delas funcionarão todos os dias para aproveitar o aumento na demanda. O evento de 2025 ocorrerá entre 15 de fevereiro e 9 de março. Além da importância cultural e de entretenimento, o carnaval movimenta setores essenciais da economia, gerando emprego e renda para milhares de pessoas. A expectativa é de que a folia gere aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local.



MAPA DO CARNAVAL

O mapa de localização do carnaval de Belo Horizonte, criação do EM, estará novamente disponível com detalhes precisos sobre os principais pontos da folia na cidade. Ele inclui informações sobre a localização dos blocos de rua, trajetos dos desfiles das escolas de samba e blocos caricatos, locais das principais festas e eventos, além de informações úteis sobre banheiros públicos, postos de atendimento médico e pontos de apoio.



O mapa é interativo e pode ser acessado on-line (www.em.com.br); permite zoom in e zoom out para visualizar diferentes áreas da cidade, além de oferecer a opção de filtrar as informações por tipo de evento ou serviço, facilitando a busca específica. Além do site oficial do jornal Estado de Minas, o mapa estará disponível em todos as mídias do grupo.



Com tamanha expectativa, o melhor é usar a euforia momesca para expressar os valores de marca, promovendo alegria, espontaneidade, liberdade e criatividade, mas sempre com autenticidade.

Briefing

NUNCA FOI SÓ FUTEBOL!

Neymar voltou. A reestreia com a camisa do Santos foi no dia em que comemorou 33 anos. Agora fica a pergunta: o futebol, que o tornou famoso, pode atrapalhar? Os primeiros 45 minutos em campo nem de longe lembraram seus grandes momentos no Santos. E, convenhamos: há muito o futebol se tornou um detalhe na vida do craque. Porém, a transmissão da reestreia evidencia sua importância global. O confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi transmitido por nove mídias. Todos os olhos estavam no menino da Vila.

JOGO DAS MARCAS

Há muito Neymar é mais que um jogador; ele carrega um "time" de marcas. Chegou com 14 patrocinadores. A Puma lançou a campanha "Nosso menino de volta pra casa"; o Mercado Livre realizou uma ação especial no dia do retorno; o Sem Parar ofereceu R$ 50 aos torcedores fora da Baixada Santista que foram ao estádio. A Euphoria Creative, em parceria com o Dr. Consulta, distribuiu mensagens de boas-vindas em sua chegada.

TORCIDA

O Santos também já começou a rentabilizar. O clube tinha seis patrocinadores e, na reestreia, apresentou mais dois. Vai faltar espaço? Ou, se o futebol não fluir, pode atrapalhar os negócios? Para o bem do marketing esportivo, do Santos e dos torcedores - além da Seleção Brasileira -, todos torcem para que Neymar não se torne um mero produto de marketing e volte a brilhar dentro de campo.

MÍDIAS CONFIÁVEIS

A agência global Marco, com sede em Madri, divulgou pesquisa reafirmando que as mídias tradicionais são as mais confiáveis na luta contra fake news. Em parceria com a empresa de pesquisa Cint, ouviu participantes de 11 países. Mostrou que 84% dos entrevistados consideram o jornalismo tradicional fundamental para combater a desinformação. No Brasil, esse percentual é ainda maior, alcançando 89%.

MELHORES E PIORES

TV, jornais impressos e rádios são considerados mais confiáveis em comparação com redes sociais e

aplicativos de mensagens. A TV foi a mais confiável, seguida dos jornais impressos. Por outro lado, plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp foram as menos confiáveis, com percentuais entre 6% e 8%.