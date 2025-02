A Chilli Beans, maior marca de óculos escuros da América Latina, lança mais uma coleção exclusiva em parceria com um dos maiores ícones da música eletrônica brasileira: Alok. Inspirada na energia dos festivais de música eletrônica e na estética futurista do espaço, a linha Alok Space Rave traz modelos inovadores, que unem estilo, tecnologia e atitude, perfeitos para quem quer marcar presença de forma apimentada. A coleção explora elementos intergalácticos como estrelas cadentes, constelações e formas orgânicas, criando uma conexão entre o universo musical e o design arrojado.

Maquiagens especiais para o carnaval Divulgação Voltar Próximo

Brilho e cor

Pensando nas maquiagens especiais para o carnaval, a Eudora, marca do Grupo Boticário, selecionou vários itens da linha Niina Secrets cheios de brilho e com longa duração, garantindo um visual deslumbrante para curtir a folia com muito estilo e confiança. Delineador Crystal Brilho, com acabamento cintilante e sofisticado; luminador Líquido Bronze Luminous, para a pele perfeita; Palette Multifuncional Cor 02, com tons cintilantes e multifuncionais; Sombra e Primer Multifuncional Holográfico; Glitter Multifuncional Rose; Batom Líquido Vermelho. Tudo para brilhar e arrasar nos bloquinhos. Ouse nas cores, abuse do brilho e solte a criatividade para um visual inesquecível.

Unidas do Rolê

Inspiradas na energia do carnaval, as sandálias da marca jovem da Grendene são uma boa opção para acompanhar os looks da folia sem gastar muito. Com muita cor e conforto, a Zaxy lançou a campanha Unidas do Rolê, trazendo diversas opções de sandálias para aproveitar os dias de folia com os modelos Tour, Live, Classy, Stylish, Lit, Glitz, Bestie, Partner, Chain, Trend e Hot, pensados para acompanhar o ritmo intenso dos dias da folia. As sandálias foram projetadas para não deslizar ou machucar.