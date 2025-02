Com que roupa eu vou?

Está um pouco em cima da hora, mas ainda dá tempo de produzir um look para este carnaval dentro das tendências. Ainda tem dúvida sobre o que vestir para arrasar na avenida? Deixe a criatividade falar mais alto, afinal, possibilidades não faltam para caprichar no visual e abalar na festa mais aguardada do ano. Para ajudar, o stylist Adailton Junior, diretor-criativo da marca autoral Areia, de Salvador, ensina como preparar uma produção especial para a maior festa de rua do mundo, unindo estilo, moda e conforto.

Vestido de tela em crochê da Dress To



Uma tendência que chega forte são as joias corporais, principalmente para quem deseja ir além dos tradicionais brilhos e glitter. Assim, para destacar o visual, uma ideia é utilizar as joias por cima de tops, biquínis ou vestidos mais minimalistas. Em regiões como têmporas, maçãs do rosto e ao redor dos olhos, outra dica é apostar nos adesivos corporais (bodys gems), principalmente aqueles com aplicação de pedras naturais, metais e cristais, dando um toque glamuroso ao conjunto.

Dimona fez bodies de paetês



Adailton vestirá, neste carnaval, a influenciadora Cissa Heeger, que será a musa do camarote Brahma na capital baiana. “Em relação a Cissa, fizemos parcerias com marcas de Salvador e de São Paulo para incrementarmos o conjunto com joias corporais, dando um toque artesanal ao look, uma tendência que chega forte agora. No geral, recomendo apostar nos tops divertidos feitos de miçanga, nas joias artesanais com detalhes de pedrarias, nos crochês, que dão um toque artesanal e criativo, além de tecidos como o paetê, sempre ótimos para peças carnavalescas”, destaca.



Em relação às combinações para o carnaval, é possível trabalhar ideias como tops combinados com saias ou shorts de crochê para um visual completo ou, por exemplo, usar o crochê sobre bodys com paetês para contrastar o rústico e o glamouroso. Outra opção interessante para os crochês são as bolsinhas, tiaras e chapéus, que enriquecem os looks.



O especialista também recomenda aproveitar os bordados, tendência forte do verão, para montar conjuntos bem carnavalescos. Para isso, algumas ideias são combinar os bordados com paetês, para mais brilho, e com tecidos naturais, a exemplo do algodão, dando um ar artesanal e fresco. Já em relação às famosas saias e peças com cores vibrantes, Adailton orienta escolher tecidos como o tule e o paetê, permitindo combinações com muito brilho e extravagância, além da organza, também bastante utilizada nas peças temáticas e que pode ser trabalhada junto aos bordados.



Seja nos blocos de rua ou nos camarotes, o stylist explica que a escolha de um look não é uma receita pronta. O ideal é testar e fazer adaptações nos estilos, adequando-os ao corpo e à personalidade de cada pessoa. “Se eu fosse apostar em uma tendência que muita gente vai usar, seria realmente no bordado, que está super em alta, mas a maior tendência mesmo é apostar no conforto”, comenta o stylist.



A Dimona, especializada na personalização de camisetas e acessórios, lançou a terceira edição da sua coleção de carnaval desenvolvida em parceria com a estilista Ana Regal. A linha, que celebra o retrô esportivo inspirado nos anos 1990 com um toque contemporâneo, chega com inspiração no movimento dos blocos de rua e traz peças versáteis pensadas para quem busca estilo e conforto.



A marca apostou num mix de estampas exclusivas, permitindo liberdade total para brilhar e se expressar. O tule continua forte. Vestidos, bodies, regatas, macaquinhos, hot pants, camisas de botão, coletes com aplicações de paetê e ombreiras com franjas prometem invadir os blocos de carnaval.



Com o ritmo do samba no coração e a energia da folia no corpo, a Dress To lançou a cápsula de carnaval, a Dress To Samba. Sob a direção criativa da fundadora da marca, Thati Amorim, a coleção foi pensada para quem vive a festa com estilo e leveza.



A coleção traz acessórios de cabeça e brincos, peças de crochê bordado e muito paetê. Os hot pants e maiôs ganham babados, franjas e estampas exclusivas, enquanto as saias aparecem assimétricas e pareô, ideais para os dias de calor.