E o Rio, hein? Cidade Maravilhosa comemora 460 anos no 1º dia de carnaval

Neste sábado, 1º de março, o Rio de Janeiro vai comemorar 460 anos de muita história, samba no pé e cerveja na mão. E sabe qual é o melhor presente que o destino deu para a cidade? O aniversário caiu justo no primeiro dia de carnaval! É tipo ganhar um bolo de aniversário e ainda poder pular em cima dele, com direito a glitter e fantasia de Rei Momo.

Fundada em 1565 por Estácio de Sá, o Rio começou como um forte para proteger os portugueses de invasores. De lá pra cá, virou sinônimo de praia, samba, futebol, Cristo Redentor e, claro, carnaval. E não é que, depois de 460 anos, a cidade continua sendo o lugar mais animado do planeta? Até o Sol escaldante parece brilhar mais forte só para iluminar a folia.

E olha só que combinação perfeita: enquanto o Rio sopra as velinhas (ou melhor, as velonas, porque 460 anos não é pouca coisa), os foliões já estão a todo vapor nos blocos de rua, os sambistas estão fazendo a última prova de fantasia no Sambódromo, e os turistas estão tentando aprender a dançar samba sem tropeçar no próprio chinelo de dedo. É aniversário e Carnaval ao mesmo tempo, gente! A cidade vai estar em modo "festa total", e o lema é claro: "celebrar a história e dançar até o chão".

Comemorações



Para comemorar em grande estilo, a Prefeitura do Rio preparou uma programação que mistura história com muita curtição. No Sambódromo, as escolas de samba do Grupo Especial vão contar a trajetória da cidade em seus enredos. Imagina só: carros alegóricos gigantescos representando a fundação do Rio, passando pela chegada da família real, até chegar nos dias de hoje, com gente postando stories no Instagram em cima do bondinho do Pão de Açúcar. E nos blocos de rua? Tem homenagem pra tudo: desde os pescadores da Baía de Guanabara até as lendas urbanas do Rio.

Ah, e os pontos turísticos? O Cristo Redentor vai estar lá, de braços abertos, mas com uma roupinha especial de aniversário, cheia de luzes e projeções que contam a história da cidade. O Pão de Açúcar? Vai brilhar como um gigante cristal de glitter. E Copacabana? Bem, Copacabana já é sempre uma festa, mas nesse dia vai estar ainda mais especial, com shows, decoração temática e, claro, muita gente pulando onda e sambando na areia.

Mas não é só festa não, viu? O aniversário de 460 anos também é um momento para pensar no futuro do Rio. A cidade tem seus desafios, como todo mundo sabe, mas se tem uma coisa que o carioca sabe fazer é se reinventar. Seja com um bloquinho de rua que vira fenômeno nacional, seja com um gol de placa no Maracanã, o Rio sempre encontra um jeito de seguir em frente com alegria e resiliência.

Comer com os olhos

Então, no dia 1º de março de 2025, enquanto o Rio sopra suas velinhas, que tal um tour por restaurantes com vistas incríveis da cidade e provar, mais uma vez, por que é a "Cidade Maravilhosa". É aniversário, é carnaval, é história, é festa, é samba, é sol, é mar... É o Rio sendo Rio, com toda a sua energia contagiante e seu jeito único de celebrar a vida. Bora conferir:



Baleia Rio’s

À beira-mar, o Baleia Rio’s tem vista panorâmica de tirar o fôlego da Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, Corcovado e até Niterói Baleia Rio’s/Divulgação



Com uma das vistas mais privilegiadas do Rio de Janeiro, o Baleia Rio’s é um destino imperdível para quem busca unir gastronomia e o cenário deslumbrante da Cidade Maravilhosa. Localizado no Aterro do Flamengo, o restaurante oferece uma experiência única à beira-mar, com vista panorâmica de tirar o fôlego da Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, Corcovado e até Niterói. Sua proximidade ao aeroporto Santos Dumont torna o espaço estratégico para turistas e cariocas, funcionando como um ponto de encontro acessível e com uma vista digna de cartão-postal.



O Baleia Rio’s explora a rica culinária mediterrânea com um menu criado pelo chef Bruno Barros. O restaurante combina estilo e descontração, sendo o cenário perfeito tanto para um almoço despretensioso quanto para um jantar especial ou happy hour com drinques. É uma parada obrigatória para quem valoriza boa comida, momentos inesquecíveis e um dos cenários mais icônicos do mundo.



MENU



No cardápio, os sabores frescos do Mediterrâneo ganham destaque, com entradas como o Sanduíche de Lagosta (R$112), de pão de fermentação natural, lagosta, salsão, maionese e pasta de pimenta. Entre os pratos principais, o Peixe do dia Crostato (R$220 - serve até três pessoas), perfeito para uma experiência completa à beira mar, chegando à mesa inteiro coberto pelo sal grosso, depois de assar por 1h no forno com essa manta e com molho pesto no meio. na mesa o garçom corta ele, se tornando uma atração à parte. O prato acompanha batata sauté com páprica picante e salada de folhas com tomates cerejas amarela e vermelho, com molho balsâmico.



A carta de drinques, outro destaque, reúne clássicos e criações autorais, como o refrescante Azul da Cor do Mar (R$42), com vodka, lichia, abacaxi, água de coco, gengibre, curaçau blue e limão.



Ambiente





Assinado pelo arquiteto Mario Bueno, do escritório B.Unique, o ambiente transporta os clientes para a costa do Mediterrâneo, com o uso de materiais que evocam o mar, como cordas náuticas, tons de azul e piso que remete à areia. A área externa é um convite para relaxar, com varais de luz, guarda-sóis com barreira solar e um mobiliário que une conforto e estilo.



Baleia Rio’s:

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n - Flamengo, Rio de Janeiro -

Horário de funcionamento: Seg a Sáb: 12h - 23h30 • Dom e Feriados 12h - 21h

https://baleiarios.com.br/



Assador

A poucos minutos do Aeroporto Santos Dumont, o restaurante Assador é uma parada obrigatória para quem deseja degustar a essência do churrasco Assador/Divulgação

O restaurante combina cortes nobres de carne, a autêntica tradição gaúcha e uma vista deslumbrante do Rio de Janeiro. Localizado em um dos cenários mais icônicos da Cidade Maravilhosa, o Assador combina a tradição do autêntico churrasco gaúcho com uma experiência completa com a vista deslumbrante. De frente para a Baía de Guanabara e com uma vista privilegiada para o Pão de Açúcar, o restaurante é um convite para saborear cortes nobres, pratos variados e um ambiente de tirar o fôlego, que encanta tanto os cariocas quanto visitantes.



Mantendo viva a essência do churrasco gaúcho, o Assador resgata o ritual e o conhecimento ancestral dos assadores — mestres que, há mais de 300 anos, transformaram o preparo das carnes em uma verdadeira arte. Cada detalhe, do corte à grelha, foi pensado para entregar uma experiência autêntica e memorável.

A poucos minutos do Aeroporto Santos Dumont, o restaurante é uma parada obrigatória para quem deseja degustar a essência do churrasco. O salão envidraçado, com uma vista panorâmica que impressiona, é o palco para o desfile de mais de 30 cortes servidos no sistema de rodízio (R$238).

Assador

Av. Infante Dom Henrique, s/n - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ/

Horário de funcionamento: Seg a Sáb: 12h - 23h30 • Dom e Feriados 12h - 21h

https://assador.com.br/



Corrientes 348

Tradicional restaurante Corrientes 348 preserva os predicados das carnes à moda argentina Corrientes 348/Divulgação

Com unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, tradicional restaurante preserva os predicados das carnes à moda argentina e figura entre os estabelecimentos cariocas do prestigiado guia Michelin 2024. A gastronomia argentina foi forjada a fogo e brasa.

Nos Pampas, onde o país vizinho se encontra com o Brasil e o Uruguai, o gado trazido da Europa deu origem a toda uma cultura ao redor da carne, onde as parrillas são mais do que uma simples refeição; são um convite para uma verdadeira experiência. Por aqui, uma das casas que melhor traduz essa tradição é o Corrientes 348, que, em 2024, teve sua qualidade reconhecida pelo Guia Michelin ao ser incluído entre os restaurantes cariocas recomendados e testados pelo prestigiado guia.

Sua história começa em 14 de março de 1997, quando o primeiro restaurante da rede foi inaugurado na movimentada Rua Comendador Miguel Calfat, na Vila Olímpia, em São Paulo. O nome não é por acaso: Corrientes faz referência a uma famosa avenida de Buenos Aires, enquanto o número 348 é uma alusão ao endereço que marca o nascimento da casa e, também, à letra do tango argentino "A Media Luz". A música, considerada um hino ao amor pelos argentinos, foi composta por Carlos César Lenzi e Edgar Donato e interpretada por ninguém menos que Carlos Gardel, o ícone do gênero.

No Rio, a unidade da Marina da Glória tem um cenário único: de um lado, o skyline do Centro do Rio; do outro, a brisa da Baía de Guanabara. Desde 2016, quando a Marina foi revitalizada, o Corrientes 348 tornou-se um destino indispensável para quem busca boa comida aliada a um ambiente encantador, perfeito para almoços e jantares especiais. Local de onde saem os barcos para passeio na cidade e a Marina ainda conta com um carrinho exclusivo que leva e deixa direto no aeroporto Santos Dumont.





Marina da Glória:

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/n – Marina da Glória.

Horário de funcionamento: Seg a Sáb: 12h - 23h30 • Dom e Feriados 12h - 21h

https://www.corrientes348. com.br/