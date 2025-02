Esgotado: surpreendente Baile do Copa com preços nas alturas

Luzes, glitter, black tie, fantasia de luxo e uma fila de desesperados tentando subornar até o porteiro para entrar. Sim, amigos, o Baile do Copa está oficialmente esgotado. Se você não garantiu o ingresso, custando em R$ 4 e R$ 5 mil, pode chorar no colo do Zé Pereira, porque até o ar condicionado do hotel no Rio de Janeiro já está reservado para os sortudos endinheirados que vão dançar o carnaval até o amanhecer.

Se você ficou de fora, não se desespere. Ainda dá para participar… pela janela do Uber passando na Avenida Atlântica. Mas não se assuste se vir um grupo de foliões em trajes de gala sambando na calçada às 5h da manhã. No Copacabana Palace, o carnaval não acaba nunca… só recarrega para o próximo ano.

E como será?



O renomado baile de carnaval do Copacabana será no próximo sábado, dia 1º de março, onde hotel será transformado em um universo marinho com o tema “Oceano: Infinito Azul”. A atriz Paolla Oliveira, reconhecida por seu talento, beleza e engajamento social, será a rainha dessa noite especial.

Ao longo das décadas, o Baile do Copa já contou com grandes personalidades no título de Rainha, incluindo Camila Queiroz, Ísis Valverde, Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Luiza Brunet, Luana Piovani, Guilhermina Guinle, Deborah Secco, Grazi Massafera e Silvia Braz. Em 2025, a honra será de Paolla Oliveira.

Inspirado na beleza e complexidade dos oceanos, o tema deste ano vai além da estética, trazendo um forte compromisso com a preservação ambiental. O Copacabana Palace se uniu à ONG Parley for the Oceans para implementar uma série de ações de sustentabilidade ao longo de 2025.

Ulisses Marreiros, diretor geral da Belmond no Brasil, afirma: “Neste ano, vamos homenagear os mares, um tema que está intrinsecamente ligado ao hotel e à nossa cidade maravilhosa. Queremos incentivar a consciência sobre a importância da preservação dos oceanos. Além disso, estamos extremamente honrados em ter Paolla Oliveira como nossa rainha, uma atriz que admiramos e que se alinha com nossos valores e história.”

Fundo do mar

A decoração do baile transformará os salões do hotel em um fascinante mar profundo, celebrando a rica biodiversidade dos oceanos e os seus mistérios. Após o evento, 100% da decoração será doada para o projeto “Entre o Céu e a Favela”, que visa incentivar o reaproveitamento e contribuir para a sustentabilidade. A instituição também oferece oficinas socioculturais e esportivas, além de cursos de qualificação profissional para jovens e adultos da região portuária.

Os convidados poderão desfrutar de um buffet exclusivo criado pelo chef italiano Nello Cassese e sua equipe de banquetes, com opções clássicas e inovadoras da culinária brasileira e internacional. Este ano, 50% do menu será composto por receitas à base de plantas, incentivando o consumo consciente e a sustentabilidade. Os bares oferecerão um open bar completo com rótulos premium.

Atrações e dress code

As atrações prometem animar o público até a madrugada, com apresentações especiais e DJs renomados da cena carioca. Os DJs Jimmy, Carol Emmerick e Ronnie Borges estarão à frente da pista, enquanto o Cordão da Bola Preta trará o espírito das marchinhas. Em uma apresentação especial, Emmanuelle Araújo virá da Bahia para interpretar clássicos do Carnaval, e a Sinfônica Ambulante promete uma performance inesquecível.

O dress code do Baile do Copa 2025 convida todos a se inspirarem no “universo marinho”, utilizando traje Black Tie ou fantasia de luxo. O evento será filmado e fotografado para publicação em mídias sociais, publicidades e outros meios, com a participação dos convidados.

Local: Copacabana Palace - Av. Atlântica, 1702, Rio de Janeiro