Baile do copa "Túnel do tempo"

Patricia Magalhães, Ângela Drumond, Márcia Carvalhaes e Luciana Barbosa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Depois de dois anos suspenso, está de volta o Baile do Copa que terá como tema “Túnel do Tempo 1923-2123”. Em homenagem ao centenário do Copacabana Palace, a festa promete celebrar momentos e personalidades que fizeram parte dos 100 anos de história, além de imaginar e criar expectativas para os próximos 100. O Baile do Copa será no sábado, 18 de fevereiro de 2023, a partir das 22h, com direção artística de Gustavo Barchilon e cenografia de Daniel Cruz. A decoração trará elementos de 1923, ano de inauguração do hotel, e outras referências atuais, além de uma alusão aos próximos 100 anos a partir de formas, cores e estéticas que esperamos ver no ano de 2123. As atrações prometem garantir a animação. O palco receberá apresentações do Cordão da Bola Preta, Serjão Loroza e banda, além de Djs renomados. Os preços dos convites variam de R$ 2.950 a R$ 4.500 por pessoa. Os convidados podem optar por vestir uma fantasia ou traje black tie – smoking para homens e vestido longo de gala para as mulheres.

BELVEDÈRE

empreendimento pioneiro





Semana passada citamos aqui alguns dos novos empreendimentos comerciais no Belvedere e esquecemos de falar do primeiro, que abriu espaço para todos esses que estão chegando por lá. Trata-se do Jardins Belvedere, empreendimento de Marco Antônio de Castro Veado, com projeto arquitetônico de sua filha Luísa Castro. O Mall abriga lojas importantes e tem projeto luminotécnico da exclusiva A. de Arte.





GREEN CARDS

cotas ameaçadas





Atualmente, existe uma cota destinada à emissão de Green Cards para imigrantes de diversos países e em 2022, os Estados Unidos disponibilizaram 300 mil vistos para o ano fiscal. A Casa Branca apoiou o Congresso a aprovar uma legislação que visa eliminar a cota por país para permitir que os empregadores dos EUA se concentrem na contratação de pessoas com base no mérito. A Índia é o país mais beneficiado por estas cotas. A Lei EAGLE (Equal Access to Green Cards for Legal Employment) eliminaria um limite por país para Green Cards baseados em emprego, uma política que afeta desproporcionalmente os demais países. Se aprovada, essa legislação eliminará gradualmente os limites por país ao longo de nove anos para garantir que os imigrantes qualificados de países menos populosos sejam contemplados na plenitude.





ACMINAS

continuidade





O advogado e atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas, José Anchieta da Silva, prosseguirá para um novo mandato na entidade, por mais dois anos, a partir deste mês. A eleição para a diretoria e o conselho fiscal foi no dia 15 de dezembro, na sede da entidade, com participação dos vice-presidentes, diretores eméritos, empresários e associados. O pleito contou apenas com a chapa do atual. A prioridade da nova gestão é dar prosseguimento aos projetos iniciados no primeiro mandato e seguir liderando discussões sobre a implementação de importantes ações para Belo Horizonte e o empresariado mineiro. Entre as novas propostas, estão: Participação na busca da concretização do “Pacto por um novo Brasil”; contribuição na busca de uma solução para a recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais; contribuição no projeto de Reforma do Estado Brasileiro, priorizando a Reforma Tributária; criação do Conselho de Agronegócio; liderança no projeto que torna a Serra da Caraça, localizada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, como patrimônio da Unesco; rentabilização da sede antiga da ACMinas, na Avenida Afonso Pena.





HOSPITAL DA BALEIA

nova ambulância





Tereza Guimarães passou o Natal comemorando o nascimento de Jesus e o presentão que o Hospital da Baleia ganhou: uma ambulância zero, adquirida com recursos de emenda parlamentar do senador Carlos Viana. A entrega foi dia 19 de dezembro, em cerimônia com a presença do parlamentar e de outros políticos. A ambulância permitirá o transporte de pacientes internamente, entre as cinco unidades físicas do hospital, conferindo maior segurança, mobilidade, conforto e praticidade.

CACHAÇA

de luxo





Inaugurada comercialmente em 1948, a Destilaria H. Weber acaba de lançar o seu produto mais excêntrico e icônico: a Weber Haus Diamant 21 years old, uma cachaça que foi deixada pelo pai e pelo filho em seus melhores tonéis no ano de 2000, exatamente na virada do milênio. A cada ano eles experimentavam a bebida, e em 2021 decidiram tirá-la, após duas décadas. A Weber Haus Diamant 21 years old será vendida em uma edição limitada de mil garrafas. A embalagem traduz o luxo e a nobreza do produto. Tem o formato de um diamante e vem em um estojo de madeira espelhado. A Weber Haus Diamant 21 years old vem com um diamante de 3,65mm incrustado na garrafa e custa a módica quantia de R$12.948.

SUSTENTABILIDADE

FDC comprometida





A Fundação Dom Cabral compensou 100% das emissões de carbono de suas operações de 2021. A compensação se dá em parceria com a Climatech Moss, por meio do apoio ao projeto Florestal Santa Maria, em Colniza, extremo norte de Mato Grosso. Ao todo, a FDC neutralizou 400 toneladas de emissões de CO2, seguindo a metodologia do Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE). O total compensado equivale a mais de 57 mil árvores preservadas durante um ano, 146.451 refeições brasileiras, 10.189 residências brasileiras abastecidas com energia elétrica ou 8.222 viagens aéreas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

SMARTPHONES

função visual





Uma pesquisa sobre o uso do celular no país, mostrou dados surpreendentes. O primeiro deles é que a função de telefone é usada por apenas 48% dos usuários. A outra é que, após a pandemia, o índice usado para consultas bancárias chega a 62%. O item mais buscado são as redes sociais. A moda fica em parcos 36% entre os temas mais procurados. Outro uso habitual muito procurado é a função de despertador matinal.





LUXO

ônibus leito





Os passageiros que usam os ônibus interestaduais apenas eventualmente, tiveram uma boa sua surpresa nesse fim de ano. É que algumas empresas passaram oferecer ônibus leito, cuja poltrona parece com as de classe executiva dos aviões de longo percurso, com espaço amplo, divisória com o vizinho, reclinação até virar cama, travesseiros, cobertores, água e até biscoitos. Além disso, a velocidade do carro nas curvas é controlada por computador, para evitar que passageiro fique chacoalhando e o carro tenha risco de tombar. Um “avião sem asas”.

VENTO POLAR

dinheiro congelado





Os ventos congelantes que transformaram os Estados Unidos em Pólo Norte, não afetaram apenas o cotidiano dos americanos. Falta de sorte, a tal ‘bomba polar’ veio na véspera do Natal e as vendas no comércio da costa leste caíram substancialmente. Como tudo dos norte-americanos é medido pela quantidade de dólar que algo pode render, tem muita gente lamentando mais o dinheiro perdido do que falta de luz, falta de água, estradas bloqueadas e por aí afora. A esperança é salvar alguma coisa nas liquidações de janeiro.





ÁGUA

sem excessos





No sobe-e-desce dos alimentos situados entre o bem e o mal para a saúde, a água já não é mais elemento sem suspeitas. Pesquisa recente, diz que bastam 1,3 a 1,8 litros de água por dia e não mais 2 litros. Exceção só para os ginastas. E mais: jovens precisam mais que idosos e na conta não entram mais líquidos de frutas, legumes e sucos, tem que ser água pura mesmo. Outro ‘achado’ é que homens necessitam mais de água que as mulheres. E tem mais: o excesso pode prejudicar os rins.





VIRADA DO ANO

rituais da sorte





Fim do ano representa renovação de ciclos e novas metas. astrólogos, feng shui e demais profissionais que trabalham com organizaçao e metas são unânimes em aconselhar: Faça uma retrospectiva do ano que passou. Guarde o que foi bom e merece ser levado para o próximo ano e deixe de lado aquilo que pode ficar no passado. Organize a casa, faça uma limpeza completa, doe tudo o que não serve mais para abrir espaço para o novo que vai chegar.

CARNAVAL

Camarote Nº 1





Há poucos anos, os foliões esperavam passar o Natal para começarem a agitar o carnaval, agora, começam a divulgar a folia no início de dezembro. Desde o dia 16 o Camarote Nº1 anunciou o line-up de sua 32ª edição, que acontecerá nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro. Para proporcionar uma experiência diferenciada, investem em artistas plurais. Entre os principais destaques da edição estão Silva, revelação da nova MPB, e o rapper Xamã, Rebecca, Lexa, DDP Diretoria, MC Marcinho e Dudu Nobre, que comanda a Roda de Samba do Camarote, além dos DJs Thiago Mansur, Jopin e Bender. O restante das atrações serão anunciadas nos próximos meses. Apostando na diversidade de ritmos, o evento terá desde Samba, gênero característico do Carnaval, até o Funk, MPB, Rap e música Eletrônica.

COUROMODA

inverno 2023





O ano fashion de 2023 começa com a turma do sapato & bolsa garantindo presença na Couromoda Inverno e Meia Estação (a expressão voltou à moda), marcada para os dias 16 a 18 de janeiro, em São Paulo, no Center Norte. Como outras feiras, o evento vem perdendo espaço, mas tornando-se mais objetivo. Assim, além da exposição de produtos nos estandes, terá fórum de debates e, paralelamente, a São Paulo Prêt-a-Porter – Feira Internacional de Negócios de Moda, Confecções e Acessóraios.





ARNAULT

compra Da Vinci





Ao contrário dos bilionários das hightechs (que adquirem quinquilharias como se fossem arte), o biliardário do luxo, Bernard Arnault, seguiu o bom gosto europeu e acaba de comprar a residência que foi de Leonardo da Vinci, no Corso Margenta de Milão. A propriedade foi doada ao artista da Renascença pelo Ludovico Sforza, quando foi para lá pintar a Última Ceia, por volta de 1498. Depois de passar por vários donos, foi restaurada em 2014 – inclusive o vinhedo de dois acres no pátio interno, único no centro de uma grande metrópole. O valor da compra não foi revelado.





AULA

de cliques





Um sucesso absoluto os posts da Amanda Lusant ensinando as mulheres a clicarem, corretamente, selfies para o Instagram & afins. Sem truques e retoques artificiais, mostra que simples gestos garantem elegância + leveza beleza. É a versão moderna da cartilha de boas maneiras, digo, boa postura para melhorar seu visual e brilhar no social. São mais de 120 mil seguidoras. Dando força no assunto, o ator Daniel Satti – que é marido da moça.

POR AÍ..





A fotógrafa Mariangela Chiari foi homenageada com um jantar surpresa por seus amigos mais chegados. Um momento raro, pois a data do seu aniversário coincide com as festas natalinas. Mas, dessa vez, foi especial. Tudo organizado por sua irmã, Cláudia Chiari Ribeiro – que atua com ela no ateliê Asas da Terra.





O Hotel Fasano BH está com planos de fazer um superbaile de carnaval. Segundo informações, vai surpreender e mexer com a cidade.





O estilista Victor Dzenk foi passar o réveillon no Rio, no novo apartamento do amigo Douglas Drumond – inaugurado na passagem de ano. O anfitrião agora está investindo em incorporações na orla carioca – com muito sucesso.