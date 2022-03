Determinação, paixão e qualificação

Tarsia de Castro Gonzales (foto: Arquivo pessoal)







A empresária Tarsia Gonzalez é exemplo de dedicação e competência. Ao lado dos dois irmãos, assumiu papéis fundamentais na sucessão e evolução do Grupo Transpes, uma das maiores empresas de transportes de cargas do país. Especialista em qualidade e gestão, formada em psicologia e especializada em alta performance em liderança pela Fundação Dom Cabral, participou ativamente dos movimentos que levaram a Transpes a ser eleita, por três anos consecutivos, uma das melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A. Hoje, após sete anos como presidente do Conselho de Administração do grupo, Tarsia ocupa uma cadeira no conselho, dá consultoria e viaja o Brasil dando palestras e ajudando a moldar novas lideranças.

"Não queria ser uma copiloto, queria ser dona da minha vida, dona da minha história, para ser feliz comigo mesma"



Fale um pouco da sua família

Nasci em Belo Horizonte. Sou filha de Tarsicio Gonzales, espanhol, e Ruth de Castro, natural de Pires de Goiás, que veio para BH em 1962, depois de concluir sua graduação em nutrição, na Universidade de Viçosa. Conheceu meu pai em 1963, ele já atuava no ramo de transportes, e após se casarem os dois fundaram o Grupo Transpes, em 4 de maio de 1966. Ela sempre esteve ao lado dele como empreendedora e visionária. São meus dois grandes exemplos. Tiveram três filhos, dois homens e eu, que sou a filha do meio.





Quando e como seu pai veio para o Brasil?

Veio em 1951, fugindo da guerra da Coreia, porque a Espanha tinha que enviar tropas para a guerra, por fazer parte da ONU. Um amigo, que também fugiu, deu o aviso de que ele seria convocado e deveria fugir também. Através da embaixada brasileira conseguiu o endereço de um tio que morava no país, depois de um ano, mas o tempo tinha se esgotado por causa da convocação para a guerra. Ele ficou escondido por um ano em países da Europa. Embarcou em um navio de carga, sem nenhum documento, e veio para o Brasil. Na Espanha, era camelô, e começou aqui trabalhando em feiras fazendo trabalho braçal descarregando caminhões. Trabalhou tanto que conseguiu dinheiro suficiente para comprar seu primeiro caminhão. Com a construção de Brasília, era preciso levar máquinas e cargas pesadas para lá. Ele cortou seu caminhão, e o transformou em carreta para levar as máquinas. Foi a primeira carreta da Tanspes. Minha mãe era uma grande visionária, sócia na empresa, foi ela quem criou e implantou o serviço de escolta para transportes pesados. E a empresa foi crescendo.





Quando os filhos assumiram a empresa?

Na década de 1990, meus irmãos e eu demos continuidade ao sonho deles, e empreendemos mais. Ampliamos a empresa, passando a atuar em todo o país. Investimos em pessoas, funcionários satisfeitos trabalham com prazer, e o resultado é surpreendente. Hoje, atuamos em toda a América Latina. Este ano, a empresa completa 56 anos. Meu pai passou para nós os quatro valores que em um ser humano deve ter para vencer: amar o próximo, saber perdoar, saber perder e ter humildade.

O queria ser quando crescesse?

Queria ser médica, mas não tenho certeza de que esse era um sonho real ou não, porque a minha vida acelerou quando eu engravidei precocemente, aos 17 anos. Hoje, tenho um filho de 35 anos, Ruz Gonzalez, que é administrador, e uma filha, Regina, de 27, que é psicóloga. Estava terminando o ensino médio e tive que interromper meu sonho por causa de problemas pessoas e tive que acelerar a vida profissional, não tive tempo para fazer essa escolha. Eu me casei, virei mãe e comecei a trabalhar. Na verdade, nós fomos criados para o trabalho, desde os meus 13 anos ia à empresa para ajudar meus pais, mas só comecei mesmo a trabalhar três anos mais tarde. Isso cria uma responsabilidade e um amor pelo negócio. Era a necessidade de colaborar e de fazer parte da empresa familiar. Minha opção passou a ser honrar meus pais e ajudá-los no que precisassem. Era uma continuidade da própria casa, da nossa família.





Como foi sua trajetória até chegar na presidência do Conselho?

No início, fazia tudo que fosse preciso. Comecei na parte organizacional, de administração, pagamentos, lançamentos, caixa, tesouraria, enfim, toda a parte financeira. Pela necessidade das minhas funções, fiz o curso de ciências contábeis na UNA. Fiquei na área financeira por 12 anos, e você acaba se envolvendo em todas as outras áreas da empresa. Sempre com muito empenho. Percebi que precisava entender mais sobre gestão de pessoas, e fui me graduar em psicologia. Com as duas graduações, percebi, nos anos 1990, a necessidade de instalarmos processos dentro da Transpes. Fui para a área de qualidade e há 18 anos certifiquei a empresa no ISO 9000. Aos 20 e poucos anos, já estava mostrando meu empreendedorismo dentro do grupo, trazendo todas as inovações necessárias.





É uma apaixonada pelo faz?

Sou. Todo esse trabalho foi um caminho sem volta, porque começamos, de uma forma apaixonada, a buscar a melhor performance naquilo a que me propus fazer. Acredito que esse é o grande barato que devemos levar para as mulheres. Independentemente do que escolher para fazer, quando faz muito bem-feito, traz uma satisfação tanto para você quanto para quem você presta o serviço, e você evolui cada vez mais na sua carreira. Buscar fazer o melhor, com paixão e amor, é o que traz o diferencial não só para ser o empreendedor, mas colher o resultado do empreendedorismo.





E a vida pessoal?

Ela sempre existiu. Fiz administração, contabilidade, psicologia fui para parte de processos. Gestão de pessoas. A empresa crescendo muito, e tínhamos que ser bem-informados por causa das muitas leis que tínhamos que saber para o negócio. Era como uma sede, faminta por mais informações e em dar o meu melhor. Porque eu queria encontrar o meu lugar naquela família. A empresa familiar acaba sendo uma continuação da família. Cada um tem um papel na família, suas dificuldades e faltas. Por eu ter me afastado um tempo por causa da gravidez, era importante retomar o meu lugar e a minha independência, porque queria ter e ser independente, mesmo estando dentro daquele grupo. Em qual lugar poderia me destacar?





Sofreu preconceito por ser mulher?

Tive que enfrentar muitos desafios por ser mulher. Por causa da cultura, do tipo de negócio – transporte e logística. A área empresarial e financeira, nos últimos 30 anos, e sempre foi um mundo muito liderado por homens, e enfrentei muitas resistências, mas tinha dois grandes exemplos de pessoas vencedoras, que eram meus pais. Eles me davam muita motivação para eu seguir, independentemente do que as pessoas diziam. Não queria ser uma copiloto, queria ser dona da minha vida, dona da minha história, para ser feliz comigo mesma. Foi um caminho muito nobre. Mas ainda falta muito chão pela frente, porque estamos sempre nos transformando todos os dias.





Foi com todo esse empenho e paixão que chegou à presidência do Conselho?

Sim. Cheguei a presidente do Conselho de Administração da companhia. Fui diretora nas áreas administrativa e financeira, de marketing, especializei-me em planejamento estratégico, governança, pedi demissão do cargo de diretora e entrei como presidente do Conselho há sete anos, atuei nesse cargo até dois anos atrás.

Por que saiu?

Estava fazendo 50 anos e queria novos ares, quis buscar mais qualidade de vida, e fui para a cadeira de conselheira. Nesses dois anos, já desenvolvi o Conselho de Inovação e o de ISG, além de planejamentos estratégicos, gestão de pessoas etc.





Quais empresas compõem o grupo?

São três. A Transpes, de transporte e logística. A Inova, na área de educação, a primeira parceria público-privada (PPP) de educação no Brasil, com 52 escolas e 25 mil crianças, da qual meu filho Ruz é o presidente. E a Saúde BH, projeto junto à PBH para construção de postos de saúde em BH. Estamos indo para 40 postos construídos.





Em 2018, você lançou um livro. Fale um pouco sobre ele.

“Apaixonados pelo Brasil, onde estão?” faz uma análise histórica sobre a liderança no Brasil. É um apanhado dos últimos 50 anos de liderança no país e traz a minha experiência de mais de duas décadas de gestão, e lanço um desafio: onde estão os novos líderes, aqueles que vão transformar o Brasil novamente em um país próspero e do qual todos se orgulhem?. Estamos vivendo um tempo ímpar, no qual, mais do que nunca, precisamos unir mente e coração para fazer uma escolha consciente nas próximas eleições, daí a importância da gestão da emoção, que é um dos temas do livro. Estamos sendo liderados por herdeiros indolentes, que não têm comprometimento, muito menos pulso firme para tomar decisões e suportar suas consequências. Onde estão os corações apaixonados pelo Brasil? Nos tornamos um povo sem pátria, que tem vergonha de seus governos, como se eles não fossem escolhidos por nós.





Foi difícil se impor e ser respeitada em um setor comandado por homens?

Na empresa, não, e nem com meus irmãos. Meus pais sempre nos criaram de forma a manter nossa união, respeito, e sabendo a capacidade de cada um e que estávamos em pé de igualdade. Meu irmão mais velho, o Sandro, dirigiu a empresa por muitos anos, depois eu assumi e agora é nosso irmão mais novo, o Alfonso, quem está no comando. Nunca dei muita importância para a opinião alheia e acredito que esse fator foi crucial na minha trajetória de sucesso. Mas também sei que existem realidades diferentes e também empresas que tratam de forma muito diferente, ainda, homens e mulheres. A questão é: o que fazer?. Sei que a mulher ainda sofre muita discriminação no mundo corporativo e na sociedade, e sei também que muitas vezes as coisas se tornam muito difíceis. Menores salários, dificuldade para promoções, descrédito de chefias masculinas. A lista é grande se formos enumerar todas as situações pelas quais passamos no dia a dia corporativo. É preciso pensar em uma maneira social de reverter essa realidade, aliando o pensamento de construir e agregar para estar sempre apta a brigar de frente com a forte barreira que encontramos.





Você aceitou participar do chefe

secreto. Como foi essa experiência?

Foi oportunidade única na vida, onde pude viver o dia a dia dos funcionários chão de fábrica, sem que eles soubessem quem eu era. Aprendi muito, principalmente onde poderíamos melhorar. Ir a campo e pegar no pesado não foi difícil, porque sempre fui muito próxima dos funcionários.

Como conciliou trabalho, casamento e família?

Essa pergunta sempre bate à minha porta e seria uma inverdade dizer que no malabarismo da vida eu sou uma supermulher, de que dei conta de todas as minhas metas. Na verdade, esse é o desafio de todas nós e a minha saída foi usar da inteligência emocional, me cobrar menos e viver um dia de cada vez sem valorizar a “culpa” daquilo que não foi perfeito. Tive dois relacionamentos, nos quais tive dois filhos maravilhosos, depois não me casei novamente. Hoje, com 52 anos, com filhos formados e cada um construindo sua história, busco priorizar minha qualidade de vida mantendo a disciplina de atividades físicas, uma alimentação saudável e principalmente evoluindo espiritualmente. A fé em Deus é primordial para meu equilíbrio. Todos os dias erramos e acertamos, e só assim evoluímos como seres humanos.





Como a empresa passou pela pandemia?

Como uma empresa que conquistou o prêmio de melhor empresa para se trabalhar por três anos consecutivos, sempre priorizamos o ser humano. Acolher, acompanhar e instruir todos foi uma regra desde do início. Passamos como todo o mundo por um processo de transformação, e hoje considero que conseguimos evoluir para uma nova realidade. O trabalho híbrido é a nova regra e isso mudou totalmente o mercado.





Quais as principais conquistas da sua carreira?

Foram muitas conquistas. Em 1994, estruturei o Departamento de Pessoal; dois anos depois, iniciei a consultoria para a implantação da cultura do programa 5S, preparando a empresa para a primeira de muitas de suas certificações. Em 1998, conseguimos pela primeira vez a ISO 9002 e mantemos a certificação até hoje. Elaborei o Departamento de Recursos Humanos, focado exclusivamente nos processos de recrutamento, seleção e treinamento; trabalhei no planejamento estratégico da Transpes, que foi construído com a assessoria externa de uma renomada empresa de consultoria. Um dos resultados foi a mudança do nome de Transpesminas para Transpes, e passamos a atuar em todo o território nacional, hoje com 22 filiais. Implantei, de forma inédita no Brasil, o primeiro ERP (sistema Protheus); implantei o sistema integrado de gestão empresarial; implantei o conceito de gestão de pessoas; criei o departamento de Marketing e Comunicação; iniciei o projeto de criação do Conselho de Administração da empresa; encabecei a elaboração do código de ética. Em 2015, assumi o cargo de presidente do conselho administrativo, e implantei o Projeto Melhores Ideias.





Como são suas palestras sobre consultoria?

Viajo pelo Brasil falando de temas como felicidade interna bruta e desafios e oportunidades no ambiente de trabalho. Falo da minha experiência e especialização. Quando consegui colocar os processos da Transpes nos eixos, vi que ainda faltava algo, sabia que a companhia poderia ir além, mas não percebia qual o caminho, foi quando me dei conta de que estava faltando o tempero daquela mistura: engajar as pessoas, olhar para elas e entender o que fazia sentido para cada time, só assim foi possível gerar uma companhia realmente saudável. Na consultoria, busco entender o que a companhia precisa, em qual caminho está e em que fase de reestruturação. Nada pode ser plastificado, embalado, cada situação é única e os métodos, bem como os resultados, também serão.