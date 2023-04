Vida como espetáculo

(foto: Fotos: Márcia Fasoli )



A dinâmica Cris Barros reuniu uma infinidade de clientes do Palácio dos Cedros, em São Paulo, para assistir a um belo espetáculo. Pouco depois de lançar sua coleção outono-inverno 2023 adulto emini – que tem um forte viés social, a estilista e empresária apresentou as peças, em formato “see now, buy now”, para as elegantes mulheres que lotaram os diversos salões do suntuoso espaço, em uma manhã de sol na capital paulista.





Para a estação, Cris Barros se inspirou e homenageou a Commedia Dell’Arte e o tema do desfile foi “La Vita come spettacolo”. Vestidos retos com impecável trabalho de montagem de losangos coloridos, alusivo ao personagem emblemático da Commedia, o Pierrot, em modelos que remetem à Idade Média. Saias volumosas e conjuntos com drapeados ou babados monocromáticos são algumas das linhas da coleção.





Nas peças da linha adulta, rendas aparecem em tons de pink e preto, babados em organza assimétricos na altura do busto e amarrações nos tops monocromáticos ou nos vestidos listrados. Duas estampas são as grandes estrelas do lançamento. As florais desenhadas à mão são apresentadas nos mais distintos formatos: peças em plano de fundo escuro ou em cartela clara de cores, como no conjunto de top e saia. Vestidos em tecidos fluidos com estampas florais variadas trazem leveza à estação. A outra estampa é mais dramática e traz a opção do composê: círculos. Em um dos padrões, eles surgem pequenos, em outro em tamanho maxi, mas nas duas versões vêm bordados e coloridos.











Os acessórios são um capítulo à parte. Colares, brincos, pulseiras e cintos chamam a atenção pela beleza e elegância e a forma com a qual completam os looks. Foram estrategicamente pensados para finalização das produções em tons dourados brilhantes com pedras coloridas.

Olhar para o social

Cris Barros sempre teve um olhar muito especial para o social. A prova disso é que há alguns anos criou um projeto em parceria com a Rede Synapse, que visa a alfabetização de qualidade das crianças da rede pública de ensino no Brasil. A proposta – que deu supercerto – era criar uma coleção infantil, com o mesmo tema da coleção principal da marca, e parte da venda seria destinada à Rede Synapse. Sucesso total, as clientes compraram a ideia e a prova disso é que agora Cris Barros acabou de lançar a quarta edição da Cris Barros Mini.











A marca reverterá 100% do lucro da primeira peça do look vestida por cada criança da campanha MINI para a Rede Synapse, dando continuidade a três anos de parceria entre a marca e a iniciativa social nacional com intuito de promover uma alfabetização infantil de qualidade no Brasil.

SOBRE A REDE

Synapse é uma Tecnologia Social (TS) voltada à melhoria do ensino e do aprendizado de português e matemática no ciclo de alfabetização, construída de maneira participativa com professores de escolas públicas de municípios de baixo IDH. A TS é composta por caderno pedagógico, caderno de planejamento de aula, conteúdos digitais para uso dos alunos e uma metodologia de reaplicação na qual os professores que mais se destacam atuam como reaplicadores em novos municípios. Em meados de 2019, estes professores se uniram em torno da Rede Synapse (RPS), com o propósito de assegurar continuidade no processo de aperfeiçoamento e aplicação da metodologia, numa iniciativa de autogestão. Atualmente, a Rede Synapse já beneficia mais de mil professores de 27 municípios, em quatro estados brasileiros, e já existem parcerias para elevar estes números para 2.5 mil professores e 50 mil alunos, em 58 municípios, até 2025.

CRIS BARROS

Fundada em 2002 pela estilista Cris Barros, a marca que leva o seu nome é reconhecida pela contemporaneidade das criações, qualidade em cada detalhe e homenagens fortes à feminilidade. As coleções unem modelagens construídas com leveza a um universo repleto de referências inspiradoras. O resultado é uma moda singular, com peças atemporais e autorais.





A repórter viajou a convite da grife Cris Barros