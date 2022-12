100 anos de luxo, glamour e lendas

(foto: Tasso MARCELO/afp - 20/8/20)







Só de passar pela entrada principal, você já se sente um cidadão do mundo, ainda mais estando diante da praia de Copacabana, a “princesinha do mar”, onde ele reina soberano e já hospedou cabeças coroadas, presidentes, estrelas do cinema, astros do rock além de um infinito número de celebridades e simples mortais. Esse é o Copacabana Palace, “Copa” para os íntimos, hotel que completará 100 anos em 2023 e se mantém como referência internacional, ícone do Brasil e um dos principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro.





Na caminhada pela Avenida Atlântica, em Copacabana, é um prazer contemplar a construção iniciada em 1923 pelo empresário Octávio Guinle (1886-1968), por sugestão do então presidente da República, Epitácio Pessoa (1865-1942).





Se for muito grande a vontade de chegar mais perto, não custa nada cruzar a porta e ir até o saguão, que é dono de uma característica única: o aroma exclusivo. Mas nem adianta perguntar o nome da essência, pois o assunto é tratado como segredo, e ponto final.





Projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire (1872-1933), com inspiração nos famosos hotéis Negresco, em Nice, e nos hotéis Carlton, em Cannes, ambos na França, o Copa tem uma trajetória de luxo, glamour e lendas, sendo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





Duas boas novidades estão na fachada do hotel, em restauração, preservando elementos originais da edificação, e no novo e moderno sistema de iluminação planejado para ressaltar a beleza e os detalhes da construção.





O estilista mineiro Victor Dzenk só tem elogios: “Estar no Copa é como um sonho. Podemos desfrutar do espaço magnífico de suas suítes, com um serviço maravilhoso e despretensioso, onde cada hóspede é chamado pelo seu nome. Isso cria uma atmosfera de ‘estar em casa’”.





Para Dzenk, estar hospedado no sexto andar “se torna ainda mais impactante em todos os sentidos, por ser o espaço das suítes presidenciais, sem falar na ‘black pool’ (piscina privativa, revestida de pastilhas escuras, para os hóspedes do sexto andar), privilégio de quem fica nessa área”. Em resumo, afirma, “o Copacabana Palace é tradição, conforto e luxo. Ao mesmo tempo, descolado e moderno.”

A vista da festa dos fogos de artifício nas viradas de ano, na orla de Copacabana, é um espetáculo à parte (foto: Belmond Library/Divulgação)

Programação inesquecível

Para celebrar o centenário, a direção do Copacabana Palace, pertencente ao Grupo Belmond, da LVMH, preparou uma programação “inesquecível”, com eventos de arte, gastronomia e cultura durante todo o ano, refletindo a “energia contagiante” da Cidade Maravilhosa, conforme material de divulgação da data. A festa começa sábado, com o réveillon, e ainda compõe a lista o célebre baile de carnaval, uma série exclusiva de chefs convidados durante todo o ano e outros eventos cheios de charme.





O carnaval, especificamente, vai ganhar tanto realce quanto um destaque de escola de samba. Marcando os festejos de Momo, o hotel manterá a tradição e animação do Baile da Copa, que ocorre desde 1924. Por lá passaram convidados famosos, a exemplo da atriz Jayne Mansfield (1933-1967), que causou alvoroço ao deixar cair o bustiê no meio da festa.





Em 1964, durante uma temporada no Brasil, a atriz francesa Brigitte Bardot foi uma das atrações do baile, que ao longo do tempo jogou confete e lançou serpentina em Joan Fontaine (1917-2013) e Ann Miller (1923-2004). Na edição de 18 de fevereiro, o tema será “O Túnel do Tempo”, com uma viagem na qual os convidados, transportados entre o passado e o futuro, poderão escolher um momento entre 1923 e 2123.





O mês de agosto marcará o centenário oficial do Copacabana Palace e um tapete vermelho será estendido para um evento cinematográfico. Conforme a direção do hotel, haverá uma “festa de arromba” para os cariocas, com uma surpresa a ser revelada mais adiante, o que dará ao local a oportunidade de convidar a todos para comemorar não apenas o centenário, mas também a cidade.





Para o gerente-geral do Copacabana Palace, Ulisses Marreiros, a fama do hotel é conquistada no dia a dia. “Estamos orgulhosos em comemorar os 100 anos do Copa, e somos gratos à equipe hoteleira de longa data que nos ajudou a alcançar este marco maravilhoso. É graças ao trabalho árduo de todos que, hoje, somos considerados um ícone do Rio, um monumento cultural que reflete o espírito vibrante da cidade. Estamos ansiosos pelo próximo capítulo.”

A suntuosidade do Copacabana Palace Hotel, já em 1958, era de tirar o fôlego de turistas e moradores (foto: O Cruzeiro/Arquivo EM)

Teatro recebe artistas de peso

Considerado um dos mais importantes palcos do Brasil, o Teatro Copacabana Palace receberá peças de grandes nomes. No local, já se apresentaram artistas de peso do setor artístico nacional, como Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Tônia Carrero, Renata Sorrah e Marieta Severo, entre tantos outros. Fechado por quase três décadas (desde 1994), a casa foi reformada e reaberta em novembro do ano passado, escrevendo novo capítulo na vida cultural e artística do Rio.





A boa mesa, como não podia deixar de ser, também entra nas comemorações, pois o Copacabana Palace é um polo gastronômico, e conta com dois restaurantes com estrelas Michelin: o contemporâneo pan-asiático MEE e o italiano Ristorante Hotel Cipriani. O hotel tem ainda o Pérgula, especializado em culinária sul-americana e vista para a badalada piscina e a famosa Praia de Copacabana. Durante o ano, os restaurantes receberão chefs convidados e eventos.





E tem mais: ao longo do ano que se aproxima, o hotel receberá 100 personalidades, entre artistas, formadores de opinião, celebridades, jornalistas e convidados, e será lançado um livro sobre essa história. Já os frequentadores habituais irão reviver as emoções do “Bar do Copa”, voltando em quatro edições exclusivas e “reunindo os melhores DJs e mixologistas do país.





Por dentro do Copa

Visitação

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel oferecem na área de Guest Relations (Relacionamento com o Cliente) um "quick tour" (tour rápido) do hotel, exclusivo para hóspedes, que mostra um apanhado geral do Copa.





Preços

A diária para um casal varia de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil para Apartamento Vista Cidade, e fica em R$ 4 mil para Apartamento Vista Mar. As diárias são flutuantes e dependem da época do ano.





Restaurantes

Os três restaurantes são abertos ao público (MEE, Cipriani e Pérgula). A direção do hotel recomenda fazer reserva com antecedência.





Café da manhã

Também o café da manhã é aberto a todos, sendo necessário reserva antecipada, já que está sujeito a lotação.