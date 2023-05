Paolla Oliveira exibe beleza em selfie e atrai olhares

677

A atriz acumula mais de 35 milhões de seguidores no Instagram. (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Paolla Oliveira encantou seus seguidores com uma selfie no espelho publicada em seus stories. A foto foi tirada nesta quinta-feira (25/5) e contou com um visual de destaque que chamou atenção de todos. A famosa optou por um top brilhante e uma saia com abertura lateral, exibindo suas curvas estonteantes e um estilo cheio de personalidade.





Além do look ousado, a atriz investiu em uma maquiagem iluminada e cabelos com ondas, ressaltando ainda mais sua beleza. Paolla, que atualmente namora o cantor Diogo Nogueira, mostrou que não é preciso esforço para arrasar no quesito beleza natural. A fotografia foi registrada por Silvia Vilarinho e compartilhada no perfil oficial de Paolla no Instagram.