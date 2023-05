Rita Lee revela desejo sobre cinzas em nova autobiografia

677

A cantora Rita Lee, que morreu no dia 8 de maio devido a um câncer de pulmão, deixou registrado em seu livro "Rita Lee – Outra Autobiografia", lançado na última segunda-feira (22/05), seu desejo em relação ao destino de suas cinzas após a cremação. A artista, que não queria ser enterrada, explicou o motivo da escolha e o que gostaria que fosse feito com suas cinzas.









Além dessa revelação, a obra póstuma da cantora também inclui homenagens às cantoras Elza Soares e Gal Costa, com capítulos dedicados a cada uma delas. Rita Lee relembra momentos compartilhados com as amigas e fala sobre a perda dessas grandes artistas brasileiras.





No livro, Rita Lee também aborda sua trajetória na música, seus relacionamentos e sua luta contra o câncer. Com mais de 50 anos de carreira, a cantora se tornou uma das mais influentes do Brasil, vendendo mais de 55 milhões de discos em diversos estilos musicais e participando de importantes revoluções no mundo da música e da sociedade.





Rita Lee – Outra Autobiografia é um lançamento da Globo Livros e já está disponível para o público, trazendo ainda mais detalhes sobre a vida e a carreira da rainha do rock brasileiro.