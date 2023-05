Festival Sarará terá homenagens para Rita Lee e Marília Mendonça

Festival Sarará, na Esplanada do Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A 10ª edição do Festival Sarará contará com 24 artistas, 19 shows e 4 labels de festa techno no dia 26 de agosto, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (16/5), o evento divulgou os nomes do line-up, que terá homenagens para Rita Lee e Marília Mendonça.









Outros nomes do line-up são: Jorge Aragão, Timbalada, Fat Family, Rubel convida MC Carol, Rico Dalasam convida Kaike, Urias convida Paige e Ebony, MC Cabelinho, Kayblack, Leall, MC Rick, Slipmami, Caio Luccas, Brisaflow, Gordão do PC, e WS da Igrejinha. Além das labels com Love Paranoia, Mientras Dura, Baile Room e 101Ø.





Com esse line up, o festival do sentir reforça a importância de mesclar sonoridades e reunir artistas consagrados com a nova geração, além de promover a conexão entre as pessoas, trazendo a diversidade musical que tem a ver com a pluralidade do público.





Palco Paredão

Com o Palco Paredão, o Sarará fortalece além do trap e rap, que são um dos maiores gêneros da cena eletrônica atual, o funk de Belo Horizonte, que está ganhando cada vez mais evidência, com artistas conquistando o topo das paradas.





Nesta edição, a curadoria do festival vai levar MCs de funk de BH relevantes para a cena brasileira, como MC Rick, WS da Igrejinha e Gordão do PC, mostrando toda potência da música local. Mc Cabelinho, Caio Luccas, Slipmami, Brisa Flow, Kayblack e Leall são os nomes que completam este palco.





Vídeo Manifesto

Um dos diferenciais do Sarará é o vídeo manifesto, retratando a essência do evento. Neste ano, um dos assuntos pilares na construção deste que é um dos principais festivais do país é o “despertar” e o material audiovisual propõe viver o presente — no reencontro, na descoberta, na coragem do peito aberto e na beleza do sorriso frouxo.





As cenas falam sobre conexão entre pessoas com todos os credos, de várias cores, com todas as orientações sexuais e com vivências e perspectivas múltiplas. A ideia é trazer o “despertar” de dentro pra fora, com mente aberta para um futuro potente.





Festival Sarará

Local: Esplanada do Mineirão

Data: 26 de agosto

Horário: de 12h às 00h

Instagram: @festivalsarara

Twitter: @sararafestival

Site: www.festivalsarara.com.br