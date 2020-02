Bola Preta comemora 102 anos, leva multidão às ruas do Rio e rivaliza com o Galo, do Recife

Inspirador da famosa marchinha "Quem não chora, não mama", bloco é um dos mais famosos do Rio, arrasta multidão e muitos famosos (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)



O Cordão do Bola Preta, bloco carnavalesco mais antigo do Brasil, já está na rua arrastando uma multidão nesta manhã nublada no Centro do Rio de Janeiro, tendo à frente a atriz Leandra Leal, como porto estandarte, e o cantor Neguinho da Beija-Flor, como padrinho, o bloco é o único remanescente dos antigos cordões carnavalescos da década de 1920 da cidade.



Inspirador da famosa marchinha "Quem não chora, não mama", o Bola Preta comemora 102 anos e atrai também outros famosos, como as atrizes Paolla Oliveira e Emanuelle Araújo, todos seguindo o tradicional figurino preto e branco.





O bloco é conhecido pela criatividade dos foliões nas fantasias (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Cordão do Bola Preta disputa com o Galo da Madrugada, do Recife, o título de maior bloco do mundo (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

muito bonita que passou pelos fundadores do Bola Preta – uma dissidência do Clube dos Democráticos - usando um vestido de bolas pretas.Atualmente,quecomo um grupo que incorporou o "azul caneta" da música que viralizou nas redes sociais, e outro formado por amigos que também inspirados pela internet não gastaram muito para sair de "manda nudes", com apenas uma tarja reproduzindo pixels em frente à sunga.

No entanto, a apuração da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) informou que o Cordão do Bola Preta levou 630 mil pessoas às ruas, bem abaixo dos 2 milhões estimados pelos seus organizadores

O Bola Preta se intitula "o maior bloco do mundo" e concorre pelo título todo ano com o Galo da Madrugada, que também sai no sábado, no Recife (PE). Mas somente o bloco pernambucano conseguiu ser incluído no Guinness World Records.



Homenagem ao Profeta Gentileza, personagem histórico do Rio e do Brasil (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)





Escangalha

Na mesma hora do desfile do Bola Preta,desfila no Jardim Botânico, na zona sul da cidade. O blocoEste ano, o tema do bloco foi inspirado em uma série de livros organizados por Fábio Sabato e outros historiadores para contar a história do samba na cidade e dividiram as escolas de samba de acordo com a idade."As matriarcas são; as "Titias" são Estácio de Sá, Vila Isabel e Unidos da Tijuca; "As três irmãs", que chegaram na década de 1970,; e as "Primas sapecas", que mesmo sem dinheiro conseguiram conquistar espaço, União da Ilha, São Clemente e. Por último, a filha única Grande Rio, que não aparece nos livros de samba pesquisados., prometem os organizadores nas páginas sociais do Escangalha.Ainda nesta manhã, na orla de Copacabana milhares de pessoas vão acompanhar oum bloco também bem conhecido na cidade e que é caracterizado porAlémNo Aterro, que vai do Centro à zona sul da cidade, o blocoUma das principais atrações são os integrantes em pernas de pau, que aproveitam o grande espaço do Aterro para fazer performances ao som da banda de sopros e percussão.