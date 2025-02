Bloco Chama o Síndico já arrasta multidão no Centro de Belo Horizonte

O bloco Chama o Síndico, um dos mais tradicionais do Carnaval de Belo Horizonte, já agita os foliões. Nesta quarta-feira, antes mesmo do início oficial das festividades, os músicos arrastam uma multidão pela Avenida Afonso Pena, na altura do Parque Municipal, na Região Centro-Sul da capital mineira.

Famoso por tocar os grandes sucessos de Tim Maia e Jorge Ben Jor, o bloco faz uma mistura de vários ritmos, como samba, funk, afoxé, xote, soul, carimbó e reggae power. Ao contrário da maioria dos blocos, que desfilam durante o dia, o Chama o Síndico mantém a tradição de sair sempre à noite.

Músicos promovem uma mistura de ritmos, entre os quais samba, funk, afoxé, xote, soul, carimbó e reggae power Túlio Santos/EM/D.A.Press Tema do bloco para o Carnaval 2025 é "Salve o Verde!" Túlio Santos/EM/D.A.Press Bloco Chama o Síndico foi fundado em 2012 por um grupo de aproximadamente 20 músicos e produtores culturais Túlio Santos/EM/D.A.Press Desfiles do Chama o Síndico são realizados sempre à noite Túlio Santos/EM/D.A.Press Bloco Chama o Síndico é um dos mais tradicionais do Carnaval de BH Túlio Santos/EM/D.A.Press Repertório faz homenagem a Tim Maia e Jorge Ben Jor Túlio Santos/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O tema do cortejo de 2025 é “Salve o verde”, composição de Jorge Ben que ficou famosa na interpretação do Quarteto em Cy, grupo formado em 1964 pelas irmãs Cybele, Cylene, Cynara e Cyva Ribeiro de Sá Leite.

Inspirado pelo pensamento de Ailton Krenak e dos povos originários, o tema exalta a visão do planeta como organismo vivo, do qual a humanidade faz parte. A ideia é fazer um manifesto pela proteção ambiental, por meio da arte e da força coletiva. Nos tons de verde e no brilho das luzes, o cortejo busca representar um verdadeiro jardim sonoro, ecoando um grito de amor ao planeta.

Zé Mauro, fundador e vocalista do bloco, comenta: “Em tempos cinzas, em que o concreto reina, convidamos todo mundo para celebrar a Serra do Curral, reverenciar as matas, proteger nossos rios e semear um futuro mais verde. Vamos vestir as cores da natureza, dançar entre as árvores da Afonso Pena e espalhar a mensagem: preservar é preciso e pode ser divertido! Queremos uma festa sustentável, afetuosa, que respeite o meio ambiente e tenha compromisso com o futuro.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2025, pelo segundo ano consecutivo, o bloco recebe o patrocínio da Cemig e do Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. De acordo com a companhia energética, em 2024, foram lançados dois editais para o Carnaval da Liberdade deste ano, por meio de chamamento público. A ação investiu R$ 15 milhões, beneficiando mais de 60 projetos em 30 cidades mineiras.