Carnaval BH: obra na Sapucaí muda programação de blocos

As obras de revitalização na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vão mudar o trajeto de blocos tradicionais do carnaval de rua da capital. Com a via parcialmente interditada, organizadores precisaram readequar seus percursos para garantir a segurança dos foliões.



O Corte Devassa, que há 13 anos desfila pela Sapucaí e esse ano apresenta o tema “O Reino das Águas”, sairá da esquina da Avenida Assis Chateaubriand com a Rua Sapucaí no dia 3 de março. Já o Eleganza, primeiro bloco formado por drag queens em BH, transferiu sua concentração para a Rua Itajubá, no Floresta, no dia 2 de março, às 15h.







A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que a intervenção na Sapucaí está na fase final, restando a execução de paisagismo e a conclusão de bancos e esquinas. Em nota, o órgão explicou. “O primeiro trecho das obras de requalificação foi concluído em setembro do ano passado, com a reabertura do trecho entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Tabaiares para pedestres e comerciantes.”





A revitalização da via integra o Programa Centro de Todo Mundo e teve início em março de 2024 com um investimento total de R$ 4,65 milhões. As obras incluem melhorias na infraestrutura, como novo paisagismo, mobiliário urbano e requalificação do espaço para pedestres, com o objetivo de fortalecer a vocação cultural e turística da região.





Apesar do avanço das obras, a necessidade de ajustes no trânsito e ocupação de parte da via impossibilitaram a realização dos desfiles como nos anos anteriores. Por isso, os blocos precisaram buscar novos locais para garantir a folia.



A expectativa é de que as intervenções sejam concluídas em breve, permitindo que os blocos voltem a ocupar seus trajetos tradicionais e reforcem a identidade do carnaval de Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

