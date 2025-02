Claudia Leitte é vaiada na abertura do carnaval de Salvador; veja

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Com foguetório, chuva e ao som de "O Guarani", de Carlos Gomes, o cantor Carlinhos Brown deu o pontapé sonoro de abertura do Carnaval de Salvador, no circuito Osmar, no Campo Grande.

Logo, a cantora Margareth Menezes, ministra da Cultura, juntou-se ao cantor Lazinho e cantou a música "Faraó", hino carnavalesco de Salvador, sempre acompanhado em coro pelo público com a saudação "ê, Faraó".

Cantando na frente do trio, no asfalto, na altura dos foliões, em seu Camarote Andante, Brown e seus convidados foram acompanhados por percussionistas do Olodum e pela beleza das alas dos blocos afro e afoxés dos Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Malê Debalê, Muzenza e Commanche do Pelô.

Esse ano, o tema do Carnaval são os 40 anos da Axé Music e o que se viu na abertura foi uma coletânea de grandes sucessos do gênero.

"Estou emocionada, é uma alegria estar aqui com vocês", disse Daniela Mercury, mais uma convidada ilustre.

Ela cantou seu grande sucesso "O canto da cidade", que conquistou o Brasil em 1992. "Nós levamos o axé para o mundo", disse Daniela, falando dos blocos afro e lembrando de Neguinho do Samba (1954-2009).

Mas quando Brown deu a entender que chamaria Claudia Leitte, o público começou a vaiar, antes mesmo de seu nome ser anunciado. Quando ela começou a cantar, o clima melhorou, e o público se deixou envolver pela performance de Claudia Leitte, cantando junto com ela, que terminou saudada.

????AGORA: Claudia Leitte é vaiada e ao ser anunciada na abertura do Carnaval de Salvador.

pic.twitter.com/bMERC0VHKw — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 27, 2025

No fim de sua participação, ela pediu paz e disse que "música é o que a gente faz de melhor".

"A favela, respeite quem vem de lá", disse Brown para apresentar Márcio Victor, que entrou dando uma indireta a Claudia Leitte. "Quem acredita em Deus e nos Orixás, levante a mão", disse ele, que se apresentou logo após a cantora.

Recentemente, Claudia Leitte foi bastante criticada por adeptos de religiões de matrizes africanas por alterar a letra da música "Caranguejo", mudando o verso "Saudando a rainha Iemanjá" por "Só louvo meu rei Yeshua".