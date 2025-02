Timothée Chalamet pode surpreender no Oscar com interpretação de Bob Dylan?

Ele apareceu na estreia do seu filme em uma bicicleta elétrica; invadiu o seu próprio concurso de sósias; riu de todas as vezes em que deixou de ganhar prêmios, no programa de TV Saturday Night Live; e, no Dia dos Namorados, ele apareceu em Berlim, na Alemanha, de camiseta e calças cor-de-rosa, sob temperaturas abaixo de zero.

Nas últimas semanas, Timothée Chalamet virou do avesso a noção de como devem se comportar os indicados ao Oscar para garantir seus votos. Mas será que, ainda assim, ele pode ser recompensado com o prêmio de melhor ator na cerimônia do dia 2 de março?

Seria uma enorme surpresa, mesmo nesta extraordinária temporada de premiações.

O favorito para o prêmio é Adrien Brody, que interpreta um sobrevivente do Holocausto no filme O Brutalista, do diretor Brady Corbet. Ele venceu o Globo de Ouro, o Bafta e o Critics' Choice Awards, tradicionais prenúncios do Oscar.

Mas, no último domingo (23/2), Chalamet ganhou o prêmio SAG (do Sindicato dos Atores), pela sua interpretação do jovem Bob Dylan no filme biográfico Um Completo Desconhecido, de James Mangold. E, com 29 anos de idade, ele recebeu o prêmio de melhor ator com um discurso marcado pela sinceridade, que viralizou na internet.

Até então, Chalamet vinha ganhando pelo menos o prêmio de "uma das campanhas mais bizarras para melhor ator da história do Oscar", segundo a revista Variety.

Além do incidente da bicicleta elétrica em Londres e das brincadeiras com sua expressão de "perdedor de prêmios" no Saturday Night Live, ele conversou com Kendrick Lamar antes da apresentação do rapper no show do intervalo, na final do Super Bowl.

Ele também causou boa impressão no canal de esportes ESPN, com suas previsões acertadas sobre o futebol americano universitário. Algumas pessoas o chamaram de "Lisan al-Gaib", em referência ao seu personagem com ares de profeta em Duna: Parte 2 – outra produção que contou com a participação de Chalamet e também concorre ao prêmio de melhor filme, ao lado de Um Completo Desconhecido.

Getty Images A campanha para a premiação levou Chalamet a usar roupas incomuns, como esta aparição no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

"O que eu acho mais interessante é a reação das pessoas", conta à BBC o editor-chefe de prêmios da Variety, Clayton Davis, sobre a campanha de Chalamet.

"Ela varia de 'Oh, meu Deus, o cara é um artista, é o James Dean da nossa geração, o nosso Marlon Brando' até pessoas mais idosas com a sensação de que ele é protótipo da Geração Z ou do TikTok."

Davis acredita que as ações de Chalamet (sem falar nas roupas rosa-bebê e verde ácido, além do discreto apoio da sua parceira Kylie Jenner, outra celebridade) indicam que ele fala diretamente para os seus pares, o que só pode beneficiar o Oscar.

"Ele realmente está falando com a Geração Z e eu diria que, talvez, irá criar uma grande e necessária corda salva-vidas para trazer a geração Z de volta para o Oscar, consumindo conteúdo de forma diferente", segundo Davis.

"E o Oscar vem tentando encontrar uma forma de atingir essa geração do TikTok e fazer com que ela dê importância a esta organização centenária."

Davis defende que ele também fez uma campanha para a temporada de premiações que é autêntica para alguém da sua idade.

"Ele está tentando redefinir a campanha para alguém como ele e posso reconhecer isso", ele conta.

"Como alguém que gosta de ser chamado de historiador do Oscar, estou acostumado ao tradicional. Você entra, beija bebês, cumprimenta muitas pessoas e fala sobre o seu trabalho."

"Mas tirar a camisa no tapete vermelho é outra coisa", prossegue Davis. "Pode ser chocante para muitas pessoas à primeira vista e pode não funcionar desta vez, mas não significa que nunca irá dar certo."

"Quando você é o primeiro a fazer algo, sempre irá parecer estranho até que passe a ser o padrão. Estamos em um período de transição em Hollywood, em todos os setores. Por que não atingir também o processo de campanha para o Oscar?"

A 'busca da grandeza'

As apresentações promocionais do ator impressionaram alguns espectadores do Oscar.

Uma postagem no site sobre entretenimento Lainey Gossip traz elogios a Chalamet. O texto descreve sua "atual não campanha para o Oscar" como "uma das melhores, se não a melhor, de todos os tempos... Se ele conseguir, não será seguindo a receita, nem bajulando os mais velhos".

Mas, no seu discurso de aceitação do prêmio SAG SAG Awards 2025 - (veja a lista completa de vencedores - que também viralizou, Chalamet se alinhou com alguns dos atores mais reverenciados da história do cinema. Ele citou nominalmente Marlon Brando (1924-2004) e Daniel Day-Lewis como os atores que o inspiraram.

Macall Polay Chalamet foi indicado para o Oscar pela sua interpretação do lendário cantor Bob Dylan no filme Um Completo Desconhecido, do diretor James Mangold.

"Sei que o mais clássico seria minimizar o esforço dedicado a este papel e o quanto isso significa para mim, mas, na verdade, foram cinco anos da minha vida", declarou Chalamet. "Realmente estou em busca da grandeza."

"Sei que as pessoas, normalmente, não falam desta forma, mas quero ser um dos grandes. Os grandes me inspiram. Estou aqui inspirado pelos grandes, esta noite... Quero chegar ao alto."

Durante o discurso, ele também chamou Bob Dylan de "um verdadeiro herói americano". Uma semana antes, no Festival de Cinema de Berlim, ele já havia chamado o cantor de "o homem, o mito, a lenda".

"Adoro como Timothée Chalamet não disfarça o quanto quer ganhar o Oscar durante seu discurso no Sindicato dos Atores", escreveu Spencer Althouse, do portal BuzzFeed, no X (antigo Twitter).

Mas a percepção de que a demografia do Oscar tem mais idade e, por isso, precisa de um certo estilo de cortejo está mudando rapidamente, segundo Clayton Davis.

"Eles também acrescentaram 4 mil novos membros na última década", explica ele. "E muitos deles são jovens, são diversificados, são de diferentes origens."

"O Oscar mudou. Você nunca irá conseguir conquistar a velha guarda, mas, quando você respeita alguém como Bob Dylan e reconhece sua contribuição, você atinge os eleitores mais idosos da Academia – que, por sua vez, podem respeitar [Chalamet] como artista."

"Eles já acolheram o filme, tanto que foi indicado para oito Oscars", prossegue Davis. "Ele apresentou Bob Dylan para a Geração Z, que provavelmente nunca havia ouvido falar dele antes. Por isso, acho que é preciso, no mínimo, reconhecer que ele está reduzindo a lacuna geracional."

Chalamet não é apenas o mais jovem vencedor do prêmio de melhor ator, em três décadas de prêmios do Sindicato dos Atores. O prêmio SAG também foi sua primeira grande vitória.

Ele foi indicado pela primeira vez ao Oscar em 2018, com 22 anos de idade, pela história de amor Me Chame Pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino. Chalamet também foi indicado ao prêmio Bafta em 2019, pelo drama sobre dependência Querido Menino, de Felix Van Groeningen, e para o Globo de Ouro no ano passado, pelo filme Wonka, do diretor Paul King.

Getty Images Chalamet compareceu à estreia de 'Um Completo Desconhecido' em Londres em uma das características bicicletas de aluguel de cor verde-limão da capital britânica

Se não agora, quando?

Mas, embora sua filmografia tenha bom gosto e versatilidade, existem algumas razões que fazem com que a vitória de Timothée Chalamet no Oscar deste ano ainda seja improvável.

Davis destaca que "a votação para o Oscar já se encerrou".

"Eu tinha muita confiança de que ele venceria o SAG, em parte, porque eles costumam ser mais populistas nas suas escolhas. O que isso significa, agora, para a corrida do Oscar, é mais difícil de discernir. Seria uma questão de 'muito pouco, tarde demais'?"

"Eu me lembro de quando Lily Gladstone ganhou o prêmio SAG de melhor atriz no ano passado, um dia antes do fechamento da votação da Academia e depois que eu havia concluído que Emma Stone iria ganhar o Oscar", relembra ele. "Todos nós mudamos nossas previsões para Lily e, ainda assim, Emma Stone acabou ganhando no final."

As estatísticas também não são favoráveis para Chalamet. Até hoje, nenhum vencedor apenas do prêmio SAG de melhor ator levou também o Oscar.

Os atores também costumam ganhar a estatueta com mais idade, embora esta estatística provavelmente não atinja nenhum dos dois concorrentes. Afinal, Adrien Brody ainda é o mais jovem a ganhar o Oscar de melhor ator, por O Pianista, em 2022. Brody tinha então 29 anos – a mesma idade que Chalamet tem hoje.

Já a mais jovem vencedora do prêmio de melhor atriz tinha, na época, 21 anos de idade – Marlee Matlin, por Filhos do Silêncio, em 1987.

"Acho que esta é uma barreira que impede algumas pessoas de votarem nele", segundo Davis. "Algumas pessoas têm a sensação de que 'temos tempo, Timmy [Chalamet] está aqui. Timmy está muito bem estabelecido.'"

"No máximo, ele será o Leonardo DiCaprio desta geração, certo? Existe esta percepção de que 'não precisamos fazer isso agora'."

Esta perspectiva pode não ser um consolo para Chalamet. DiCaprio tinha 41 anos quando finalmente ganhou seu Oscar de melhor ator, já na quarta tentativa. Mas Davis prevê que, no ano que vem, Chalamet terá outra chance em um filme estrelado e produzido por ele: Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie.

Para ele, "Timmy provavelmente estará aqui no ano que vem... parece que Marty Supreme será um ótimo filme, embora não saibamos nada sobre ele. Provavelmente, ele conseguirá no mínimo duas indicações consecutivas."

"E, em um ano em que ele interpretou a sequência de uma franquia de ficção científica, além de Bob Dylan, fica um currículo arrasador em 2024", destaca Davis.

"Agora, em 2025, ele vai aparecer de bigode no filme de Safdie. Estou ansioso para ver o que ele irá nos oferecer desta vez."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.