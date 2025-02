Oscar 2025: veja onde assistir aos indicados a Melhor Filme

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Com a chegada de “Um completo desconhecido” aos cinemas e de “Nickel Boys” ao Prime Video, ambos estreando nesta quinta-feira (27/2), todas as 10 produções concorrentes ao Oscar de Melhor Filme estão disponíveis no Brasil.



Há três meses e 20 dias em cartaz, “Ainda estou aqui”, que já superou os 5 milhões de espectadores no Brasil, segue dominando o circuito. O filme está em cartaz em quase todos os complexos da Grande BH. O resultado da premiação deste domingo (2/3) deve afetar, para mais ou para menos, a quantidade de salas do filme de Walter Salles.



Por outro lado, o campeão de indicações do Oscar deste ano (13, ao todo), o francês “Emilia Pérez” está em cartaz em somente duas salas, com uma sessão em cada uma. O escândalo dos tuítes racistas de sua protagonista, Karla Sofía Gascón, aliado à rejeição do público brasileiro, que o considerou o principal rival de “Ainda estou aqui”, fez com que a produção fracassasse no país.



A proximidade do Oscar fez com que “Duna: Parte 2”, que está disponível na Max desde maio de 2024, voltasse aos cinemas. Foi relançado em duas salas, inclusive na IMAX do Boulevard, a melhor tela para ver a superprodução de Denis Villeneuve. “A substância”, do Mubi, também está de volta às salas.



“Wicked” está disponível apenas para aluguel e venda por vídeo sob demanda.



Já “Nickel Boys” é o único dos 10 que estreou diretamente no streaming. O drama, adaptação do romance vencedor do Pulitzer “O reformatório Nickel”, de Colson Whitehead, acompanha dois adolescentes negros que estão sob custódia de uma instituição na Flórida, na década de 1960.

“Ainda estou aqui”

• BH 5, às 12h20, 18h15 e 21h15; Big 5, às 17h30;

• Boulevard 2, às 13h40, 16h30 (seg a qua); 18h20; 21h (qui a dom);

• Centro Cultural Unimed-BH Minas 2, às 15h, 17h40 e 20h20

• Cidade 4, às 15h40 e 20h35



• Contagem 7, às 20h45; Del Rey 6, às 15h40 e 18h25

• Diamond 1, às 12h30 (qui a dom), 18h30 e 21h30 (seg a qua)

• Diamond 5, às 20h50 (qui a dom), 17h20 e 20h40 (seg a qua)

• Estação 5, às 21h15 (seg a qua)

• Estação 6, às 21h45 (qui a dom)



• Itaupower 1, às 18h20

• Minas Shopping 6, às 18h20 e 21h

• Monte Carmo 5, às 17h50 (qui a dom)

• Norte 2, às 17h30

• Pátio 3, às 12h15, 15h10, 18h15 e 21h15 (qui, sex e qua)

• Ponteio 4, às 20h45

• UNA Belas Artes 2, às 18h

• Via Shopping 5, às 14h

"Anora" universal pictures/divulgação

“Anora”

• Centro Cultural Unimed-BH Minas 1, às 16h20

• Diamond 4, às 20h (qui), 14h20 (sab) e 20h40 (dom)

• Pátio 7, às 13h50 (qui e qua), 17h30 (sex)

• UNA Belas Artes 1, às 20h30

“O brutalista”

• BH 10, às 19h25

• Boulevard IMAX, às 13h40

• Centro Cultural Unimed-BH Minas 1, às 19h

• Diamond 2, às 19h20 (qui a dom)

• Diamond 4, às 16h (sex e dom

• Pátio 1, às 19h50 (qui), 18h20 (sex);

• Pátio 4, às 21h (qui, sex e qua)



• Pátio 7, às 20h30 (qui e sex)

• Ponteio 2, às 19h50



• UNA Belas Artes 2, às 20h20

“Um completo desconhecido

• Boulevard 4, às 16h05 e 21h10

• Cidade 4, às 15h20 e 20h30

• Del Rey 1, às 15h30, 18h15 e 21h



• Diamond 1, às 12h e 15h20 (seg a qua), 15h30 e 18h30 (qui a dom)



• Pátio 8, às 12h50, 16h e 20h10 (qui, sex e qua)



• Ponteio Premier, às 15h, 17h50 e 20h40

"Conclave" diamond films/divulgação

“Conclave”

• BH 9, às 20h20 (qui e dom); 14h20 (sex e sab), 14h (seg a qua, dub)

• Centro Cultural Unimed BH Minas 1, às 14h (leg)

• Diamond 1, às 21h30 (qui a dom, leg)

• Diamond 2, às 20h30 (seg a qua, leg)

• Diamond 3, às 20h30 (qui a dom, leg)

• Diamond 4, às 17h20 (qui), 13h15 (sex), 17h30 (sab), 13h20 (dom), 14h (seg a qua, leg)

• Diamond 6, às 21h20 (leg)

• Pátio 5, às 19h e 21h45 (qui, sex e qua, leg)

• Pátio 6, às 18h e 20h50 (qui, sex e qua, leg)

• Ponteio 4, às 16h20 (leg)

• UNA Belas Artes 3, às 18h (leg)

“Duna: Parte 2”

• Boulevard IMAX, às 17h50



• Ponteio 3, às 20h; plataforma Max e aluguel e compra por vídeo sob demanda.

“Emilia Pérez”

• Pátio 1, às 16h50 (qui), 15h20 (sex), 13h (qua)



• UNA Cine Belas Artes 3, às 14h

“Nickel Boys”

• Plataforma Prime Video

“A substância”

• Diamond 4, às 14h (qui), 20h20 (sex), 20h40 (sab); Pátio 6, às 17h30 (qui) e 13h50 (sex); plataforma Mubi e aluguel e compra por vídeo sob demanda.

“Wicked”

• Aluguel e compra por vídeo sob demanda.

A volta de Karla

Espanhola Karla Sofía Gascón VALERIE MACON / AFP

Protagonista de “Emilia Pérez” e a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar, a espanhola Karla Sofía Gascón (foto) estará na cerimônia deste domingo (2/3), apesar da polêmica causada por mensagens ofensivas publicadas pela atriz no X (ex-Twitter), e de ela ter sido afastada da campanha da Netflix.

A “Variety” e o “Deadline” informaram que a Netflix concordou em arcar com os custos da viagem de Karla. “Não tenho certeza de como me sinto, mas sou grata por estar de volta”, disse a atriz ao “The Hollywood Reporter”.

Não se sabe se ela estará no tapete vermelho do Dolby Theatre, nem se dará entrevistas. Tampouco foi informado se ela vai se sentar perto da equipe do filme. Ainda segundo a “Variety”, Karla deve comparecer nesta sexta (28/2) à cerimônia de entrega do prêmio César, em Paris. (AFP)