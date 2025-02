Oscar 2025: a volta por cima de Demi Moore, estrela de 'A substância'

Demi Moore, de 62 anos, chega fortalecida à cerimônia do Oscar no próximo domingo (2/3), quando disputa a estatueta de Melhor Atriz com Fernanda Torres (“Ainda estou aqui”), Mikey Madison (“Anora”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Cynthia Erivo (“Wicked”).



No último fim de semana, a americana conquistou o troféu concedido pelo Screen Actors Guild, o SAG Awards, por sua atuação em “A substância”. Ela já havia levado o Globo de Ouro na categoria Comédia/Musical, em janeiro, quando Fernanda Torres ficou com o prêmio na modalidade Drama. A brasileira não concorreu ao SAG. Demi também ganhou o Critics Choice Awards, concedido pelos críticos dos EUA.

Em mais de quatro décadas de profissão, Demi Moore, de 62 anos, vive um momento de reparação, depois de enfrentar altos e baixos. Ela jamais havia sido indicada ao Oscar.



“Esta é a primeira vez que ganho algo como atriz. Há 30 anos, um produtor me disse que eu era uma atriz de ‘pipoca’. Com isso, achei que os prêmios não eram algo para mim. Eu poderia fazer filmes bem-sucedidos, que rendem muito dinheiro, mas não seria reconhecida”, desabafou, ao receber seu primeiro Globo de Ouro, em janeiro. Ela já havia sido indicada ao prêmio por “O preço de uma escolha” (1996) e “Ghost: Do outro lado da vida” (1990).



No domingo passado, com o troféu do SAG nas mãos, Demi comemorou. “Sou muito grata de ter continuado por tantos anos para poder tentar, algumas vezes ter sucesso, algumas vezes falhar, mas ter a possibilidade de continuar tentando”, discursou ela, revelando que encontrou um rumo na vida, por volta dos 16 anos, ao decidir ser artista e se filiar ao Screen Actors Guild, o sindicato de atores, dubladores, técnicos e demais profissionais dos EUA.



A atriz tinha 28 anos quando estourou mundialmente em “Ghost – Do outro lado da vida”, ao lado de Patrick Swayze (1952-2009). Fez o papel de Molly, cuja vida corre perigo e é salva pelo espírito do namorado Sam (Swayze), que fora assassinado. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar, levou as estatuetas de Roteiro e Atriz Coadjuvante (Whoopi Goldberg). Faturou mais de US$ 500 milhões.

Demi Moore e Patrick Swayze em 'Ghost - O outro lado da vida', filme que transformou a atriz em estrela mundial Paramount Pictures/Divulgação



Após o blockbuster que a projetou, Demi Moore estrelou o drama militar “Questão de honra” (1992), dirigido por Rob Reiner, e “Proposta indecente” (1993), de Adrian Lyne. Esse último, sucesso de bilheteria (US$ 260 milhões), recebeu muitas críticas e indicações ao Framboesa de Ouro, brincadeira estadunidense que premia as piores interpretações de cada ano.



Demi fez o papel de Diana, casada com David (Woody Harrelson). Sem um tostão, os dois recebem de um ricaço (Robert Redford) a proposta de ganhar US$ 1 milhão, caso a moça passe a noite com ele. O filme levou três Framboesas de Ouro.

Demi Moore, como Diane, e Robert Redford, como o milionário John Gage, no filme 'Proposta indecente', lançado em 1993 Paramount Pictures/divulgação

O revés de Demi Moore veio com “Striptease” (1996), de Andrew Bergman, embora tenha recebido US$ 12,5 milhões e se tornado a atriz mais bem paga do mundo na época.



Ela interpretou Erin, que se torna stripper para conseguir dinheiro para reaver a guarda da filha. O filme rendeu consideráveis US$ 113 milhões, mas ficou no “top” do Framboesa de Ouro, com seis “troféus” – um deles para Demi.

Tirar a roupa em 'Striptease', filme de 1996, custou caro à carreira de Demi Moore Warner Bros/reprodução



Dali em diante, a carreira da atriz foi se ofuscando, com sucessivos Framboesas, dados a ela por “Até o limite da honra” (1997) e “As panteras: Detonando” (2003).

Desafio

Em 2024, Demi Moore volta a brilhar num papel complexo e desafiador: Elizabeth Sparkle, protagonista de “A substância”, dirigido por Coralie Fargeat.



Celebridade em declínio, a apresentadora é demitida de um programa de fitness na TV e considerada velha. Desesperada, experimenta droga clandestina que promete replicar células, gerando a versão jovem dos pacientes. Junto da “nova Elizabeth” (Margaret Qualley), a ex-apresentadora vive momentos de puro horror.

Mistura de terror, drama e ficção científica, 'A substância', estrelado por Demi Moore, discute a obsessão pela juventude, o etarismo e a irresponsabilidade da indústria que lucra com a beleza Mubi/reprodução



“No papel central, Demi Moore entrega a performance mais destemida e vulnerável de sua carreira”, elogiou o jornal britânico The Guardian, o que veio a se comprovar com o Globo de Ouro, o SAG Awards e o Critics Choice conquistados por ela.



O domingo promete emoção tanto para esta ex-atriz de “filme pipoca” quanto para os brasileiros, que torcem por Fernanda Torres, também muito elogiada pela crítica e imprensa internacional por sua atuação como Eunice Paiva em "Ainda estou aqui".

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria