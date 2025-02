'Ainda Estou Aqui' chega ao maior número de salas de cinema nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A menos de uma semana do Oscar, o filme "Ainda Estou Aqui" -- indicado a melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres- continua fazendo sucesso no exterior. Em sua sexta semana em cartaz nos Estados Unidos, o longa de Walter Salles é exibido em 762 salas de cinemas.

Segundo a plataforma Deadline, o filme cresceu em 293 salas de cinema no final de semana do dia 21 a 23 de fevereiro, superando o recorde de 702 salas no país. O faturamento total no país é de US$ 4,2 milhões (cerca de R$ 24 milhões, na cotação atual), de acordo com a plataforma Box Office IMDbPro.

Na França, o filme estreou em 15 de janeiro e chegou a ser exibido em 475 salas -- mais do que o dobro da quantidade de salas da estreia -- entre 5 a 9 de fevereiro.

Em Portugal, foi o filme mais assistido no país por quatro semanas seguidas -- de 16 de janeiro a 9 de fevereiro -- e, do dia 13 a 16 de fevereiro, só ficou atrás do blockbuster da Marvel "Capitão América: Admirável Mundo Novo", apesar de estar em sua quinta semana em cartaz.

Já no Brasil, "Ainda Estou Aqui" foi assistido por cinco milhões de brasileiros e arrecadou cerca de R$ 102,3 milhões. Os dados são da Agência Nacional do Cinema, a Ancine.

"Ainda Estou Aqui" acompanha a família Paiva após seu patriarca, o ex-deputado Rubens, ser sequestrado e assassinado pela ditadura militar. Fernanda Torres vive sua viúva, Eunice, dona de casa que precisa se reinventar para se adaptar à sua nova realidade.

O roteiro é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Além das indicações ao Oscar, o longa levou o prêmio de melhor roteiro, no Festival de Veneza, e melhor interpretação de uma atriz em drama, no Globo de Ouro, com Fernanda Torres.

O prêmio da Academia ocorre no dia 2 de março, a partir das 21h. A cerimônia será transmitida nos canais Globo e TNT e, no streaming, pela plataforma Max.